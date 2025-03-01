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Hamas'tan ateşkes açıklaması: 2. tur için müzakere yok

Hamas'tan İsrail ile ateşkes anlaşmasına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada "İsrail'in yaptığı teklif şeklinde ateşkesin ilk turunu genişletmeyi reddediyoruz. 2. tur için şu an müzakere yok" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 12:49 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 13:30
Hamas’tan ateşkes açıklaması: 2. tur için müzakere yok

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Hamas'tan İsrail ile ateşkes anlaşmasına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi.

Gazze'de rehine takası, AAGazze'de rehine takası, AA

HAMAS: İSRAİL'İN TEKLİFİNİ REDDEDİYORUZ

Hamas'tan yapılan açıklamada "İsrail'in yaptığı teklif şeklinde ateşkesin ilk turunu genişletmeyi reddediyoruz. 2. tur için şu an müzakere yok" ifadelerine yer verildi.

Gazze'de rehine takası, İHAGazze'de rehine takası, İHA

BİRİNCİ AŞAMA SONA ERİYOR

İsrail-Hamas arasındaki ateşkesin ilk aşamasının cumartesi günü sona ermesi bekleniyor ancak kalıcı ateşkesi güvence altına alması gereken bir sonraki aşamaya ilişkin müzakereler şimdiye kadar sonuçsuz kaldı.

Ateşkes, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği ve ülke tarihinin en kanlı saldırısı olan saldırının ardından başlayan 15 aydan fazla süren savaşın ardından 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Gazze militanları birkaç hafta içinde 25 canlı rehineyi serbest bıraktı ve sekiz kişinin cenazelerini, İsrail hapishanelerinde tutulan yüzlerce Filistinli tutsağın karşılığında İsrail'e iade etti.

ABD, Katar ve Mısır arasında aylarca süren zorlu müzakerelerin ardından sağlanan kırılgan ateşkesin ikinci aşamasının Pazar günü başlaması ve Gazze'de tutulan onlarca rehinenin serbest bırakılması bekleniyor.

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