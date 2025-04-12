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Donald Trump kararını verdi: ABD’den teknoloji ürünlerine tarifesiz geçiş!

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun yeni düzenlemesiyle bilgisayar, akıllı telefon, çip ve güneş paneli gibi teknoloji ürünleri ek tarifelerden muaf tutuldu. Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 19:03 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 19:03
Donald Trump kararını verdi: ABD’den teknoloji ürünlerine tarifesiz geçiş!

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ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.
Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

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