Trump Yönetiminden AI hamlesi: Claude modellerine yabancı kilidi
Trump yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Anthropic’in Mythos 5 ve Fable 5 modellerine yabancı erişimi engelledi. Karar sonrası şirket, mevzuata uyum için tüm müşterilerin erişimini geçici olarak kapattı.
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- ABD yönetimi, Anthropic'in en gelişmiş yapay zeka modelleri Mythos 5 ve Fable 5'e yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin erişimini ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi.
- Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye gönderdiği mektupta modellerin ihracatı için lisans zorunluluğu getirdi.
- Amazon araştırmacılarının Fable 5'in siber güvenlik açıklarını bulmak için kötüye kullanılabileceğini göstermesi ve başka bir şirketin Mythos modelini jailbreak yapmayı başardığını iddia etmesi kararı tetikledi.
- Anthropic, mevzuata uyum için Cuma gecesi tüm müşterilerin Mythos ve Fable modellerine erişimini kesti ve bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti.
- Karar, Trump yönetiminin bu ay yayımladığı ve en gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmadan önce test edilmesini öngören kararname sonrasında geldi.
Trump yönetimi, yapay zeka alanında ulusal güvenlik gerekçesiyle dikkat çeken bir adım attı.
ABD yönetimi, yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin Anthropic'in en gelişmiş yapay zeka modelleri olan Mythos 5 ve Fable 5'e erişimini engelledi. Kararın ardından şirket, yalnızca yabancı kullanıcıların değil, tüm müşterilerin bu modellere erişimini geçici olarak kesmek zorunda kaldı.
WASHINGTON'DAN AI HAMLESİ
ABD'nin attığı bu adım, Washington'ın en gelişmiş yapay zeka sistemlerini artık yalnızca teknoloji ürünü değil, ulusal güvenlik varlığı olarak değerlendirdiğini gösterdi. Axios'un haberine göre kararın, yapay zeka modellerinin kötüye kullanım riski ve yabancı aktörlerin bu sistemlere erişimi konusundaki endişelerin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
TİCARET BAKANI'NDAN ANTHROPIC'E MEKTUP
Gelişmenin merkezinde ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in Anthropic CEO'su Dario Amodei'ye gönderdiği mektup yer aldı. Lutnick, mektupta Anthropic'in Mythos 5 ve Fable 5 modellerinin ABD dışındaki tüm bölgelere ve ABD içindeki yabancı uyruklu kişilere yönelik ihracat kontrollerine tabi tutulacağını bildirdi. Bu kararla birlikte modellerin ihracatı, yeniden ihracatı ya da ülke içindeki yabancı uyruklu kişilere transferi için lisans zorunluluğu getirildi.
LİSANS ŞARTI DEVREYE GİRDİ
Ticaret Bakanlığı'nın mektubuna göre Anthropic'in söz konusu modeller için yalnızca genel bir izinle hareket etmesi yeterli olmayacak. Şirketin, bireysel olarak onaylanmış lisanslar için ayrıca başvuru yapması gerekecek. Belirlenen şartlara uyulmaması halinde ise şirkete maddi ve hukuki yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.
JAILBREAK İDDİASI ALARMA GEÇİRDİ
Axios'a konuşan bir hükümet yetkilisi, kararın arkasındaki kritik gerekçelerden birinin başka bir şirketin Mythos modelini jailbreak yapmayı başardığını iddia etmesi olduğunu söyledi. Yapay zeka bağlamında jailbreak, modelin güvenlik filtrelerini veya kullanım kısıtlamalarını aşmaya yönelik yöntemler için kullanılıyor.
Bu iddianın, modelin olası ulusal güvenlik riskleri konusunda yönetimde alarm oluşturduğu aktarıldı. Yetkiliye göre ABD yönetimi, daha önce Anthropic'ten en yeni modellerin piyasaya sürülmesini durdurmasını istedi ancak bu girişim sonuç vermedi. Bunun üzerine ihracat kontrol mektubu gönderildi.
AMAZON'UN JAILBREAK RAPORU KRİZİ BÜYÜTTÜ
ABD basınına göre yönetimin kararında Amazon cephesinden gelen bulgular da etkili oldu. Amazon araştırmacılarının Fable 5'in siber güvenlik açıklarını bulmak için kötüye kullanılabileceğini gösteren denemeleri Washington'da alarm yarattı.
Anthropic ise söz konusu bulguların modelin tüm korumalarının aşıldığı ya da Fable'ın Mythos'un kısıtlanmamış kapasitesine ulaştığı anlamına gelmediğini savundu.
Buna rağmen Ticaret Bakanlığı, modelin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek seviyede sınırlandırıldığından emin olunana kadar erişim yasağının süreceği mesajını verdi.
MODEL KİLİTLİ KALACAK
Aynı yetkili, ABD'nin ulusal güvenlik mekanizması güçlendirilene kadar modelin kilitli kalması gerektiğini belirtti. Bu sürecin önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanabileceği ifade edildi. Karar, yapay zeka alanında güvenlik, inovasyon ve devlet kontrolü tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
KBRN RİSKİ DE Mİ MASADA?
Dış basındaki değerlendirmelerde, Fable 5'in güvenlik tartışmalarının yalnızca siber saldırı riskiyle sınırlı olmadığı belirtildi. Modelin biyoloji, kimya ve ileri bilimsel alanlarda kötüye kullanım ihtimaline karşı sıkı filtrelerle çalıştığı aktarılırken, bu durum yapay zekanın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler açısından da mercek altına alınmasına yol açtı.
Washington'ın hamlesi bu nedenle yalnızca siber güvenlik adımı değil, gelişmiş yapay zeka modellerinin yanlış ellerde stratejik tehdide dönüşebileceği endişesiyle de değerlendirildi.
ANTHROPIC: YANLIŞ ANLAŞILMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ
Anthropic ise mevzuata uyum sağlamak amacıyla Cuma gecesi geç saatlerde tüm müşterilerinin Mythos ve Fable modellerine erişimini kestiğini açıkladı.
Şirket, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bunun bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyoruz ve erişimi en kısa sürede geri yüklemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Böylece karar, yalnızca yabancı kullanıcıları değil, Anthropic'in tüm müşteri tabanını etkileyen küresel bir erişim krizine dönüştü.
PENTAGON VE TİCARET BAKANLIĞI RADARINDA
Anthropic'in en gelişmiş modelleri, ABD güvenlik bürokrasisinin de radarında bulunuyor. Şirketin en gelişmiş modellerinin Pentagon ve Ticaret Bakanlığı nezdinde yüksek riskli sistemler arasında değerlendirildiği belirtildi. Bu durum, ABD yönetiminin gelişmiş yapay zeka modellerini stratejik teknoloji kategorisinde değerlendirdiğini ortaya koydu.
TRUMP'TAN YAPAY ZEKA KARARNAMESİ
Karar, Trump yönetiminin bu ayın başında yayımladığı yapay zeka kararnamesinin ardından geldi.
Söz konusu kararname, en gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanıma sunulmadan önce test edilmesini öngörüyor.
Anthropic'in de ön uygulama testleri için Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi ile ortaklık kurduğu biliniyor.
BEYAZ SARAY'DAN İNOVASYON MESAJI
Ancak başkanlık kararnamesinin gönüllülük esasına dayandığı ve açık bir lisanslama rejiminden kaçındığı ifade ediliyor.
Bu yaklaşımın, Beyaz Saray'ın baş yapay zeka danışmanı David Sacks'in, büyük yapay zeka laboratuvarları üzerinde "düzenleyici ele geçirme" algısı oluşmasını engelleme çabasının sonucu olduğu belirtiliyor.
Bir yönetim yetkilisi ise Trump'ın sektöre zarar vermek istemediğini ve inovasyonun devam etmesini istediğini söyledi.
YAPAY ZEKADA YENİ DÖNEM
ABD'nin Anthropic'e yönelik bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Gelişmiş modellerin yabancı erişime kapatılması, Washington'ın bu sistemleri yalnızca ticari ürün olarak değil, stratejik ve güvenlik hassasiyeti taşıyan varlıklar olarak gördüğünü ortaya koydu.
Kararın ne kadar süreceği ve Anthropic'in modellerine erişimin ne zaman yeniden açılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.