Trump Yönetiminden AI hamlesi: Claude modellerine yabancı kilidi

Ticaret Bakanlığı'nın mektubuna göre Anthropic'in söz konusu modeller için yalnızca genel bir izinle hareket etmesi yeterli olmayacak. Şirketin, bireysel olarak onaylanmış lisanslar için ayrıca başvuru yapması gerekecek. Belirlenen şartlara uyulmaması halinde ise şirkete maddi ve hukuki yaptırımlar uygulanabileceği belirtildi.

JAILBREAK İDDİASI ALARMA GEÇİRDİ

Axios'a konuşan bir hükümet yetkilisi, kararın arkasındaki kritik gerekçelerden birinin başka bir şirketin Mythos modelini jailbreak yapmayı başardığını iddia etmesi olduğunu söyledi. Yapay zeka bağlamında jailbreak, modelin güvenlik filtrelerini veya kullanım kısıtlamalarını aşmaya yönelik yöntemler için kullanılıyor.

Bu iddianın, modelin olası ulusal güvenlik riskleri konusunda yönetimde alarm oluşturduğu aktarıldı. Yetkiliye göre ABD yönetimi, daha önce Anthropic'ten en yeni modellerin piyasaya sürülmesini durdurmasını istedi ancak bu girişim sonuç vermedi. Bunun üzerine ihracat kontrol mektubu gönderildi.