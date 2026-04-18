Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, her gün bir başkanın tweetini bekleyerek uyunamayacaklarını söyleyerek Trump'ı eleştirdi.

Sanchez, BM'nin acil reforma ihtiyacı olduğunu belirterek daha demokratik ve temsili bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savundu.

Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "İspanya'nın ne kadar kötü durumda olduğuna bakan oldu mu hiç? NATO'ya ve askeri savunmalarına neredeyse hiçbir katkıda bulunmamalarına rağmen, mali rakamları kesinlikle korkunç. İzlemesi üzücü!" ifadelerini kullandı.

SANCHEZ'DEN TRUMP'A ELEŞTİRİ

Sanchez ise bugün Birleşmiş Milletler'in (BM) ve mevcut çok taraflı sistemin "acil reforma ve yenilenmeye" ihtiyacı olduğunu savundu.

Sanchez, Latin Amerika ülkelerinin ağırlıklı katılımıyla Barselona kentinde gerçekleşen "4. Demokrasiyi Savunma Toplantısı"nın açılışında konuştu.

"Aşırıcılığa karşı mücadele" ana temasının belirlendiği toplantıda, Sanchez, isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

"Demokrasiyi garanti olarak göremeyiz. Çok taraflı sisteme yönelik saldırılara ve tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleşmesine tanık oluyoruz" uyarısında bulunan İspanya Başbakanı, Orta Doğu'da devam eden çatışma ortamında çok taraflılığı ve uluslararası hukuku savundu.

Sanchez, "Demokrasiyi hafife alamayız. Bugün, tehlikeli şekilde güç kullanımının normalleştiğini görüyoruz. Toplumlarımızda eşitsizlik ve dezenformasyon artıyor. Risk, demokrasinin içten içe yıpranmasıdır. Direnmek yeterli değil. Demokrasiyi güçlendirebileceğimizi önermeli, öncülük etmeli ve göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM'nin yapısının yenilenmesi, acil reformdan geçmesi gerektiğini vurgulayan Sanchez, "Kurallara dayalı bir uluslararası düzene inanıyoruz. Ancak çok taraflı sistemin yenilenmeye ihtiyacı var. BM, ancak gerçekliği yansıtırsa varlığını sürdürebilir. Daha demokratik, daha temsili bir BM'ye ihtiyacımız var. BM'nin yenilenmesinin ve bir kadın tarafından yönetilmesinin zamanı geldi." diye konuştu.

"HER GÜN BİR BAŞKANIN TWEETİNİ BEKLEYEREK UYUYAMAYIZ"

Sanchez ile Demokrasiyi Savunma Toplantıları organizasyonunun kurucusu olan Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva da konuşmasında, ABD Başkanı Trump'ı kastederek, şu ifadeleri kullandı: