Kuş gribi salgını bazı fok popülasyonlarında yavruların yüzde 90'ından fazlasının ölümüne neden oluyor.

Science Alert'da yer alan bilgilere göre Antarktika'da iklim değişikliğinin etkileri giderek derinleşirken, deniz buzlarının erimesi ve besin kaynaklarının azalması bölgenin simge türlerini tehdit ediyor. İmparator penguenler ve kürklü fokların hızla azalan popülasyonları, ekosistemdeki kritik kırılmanın boyutunu gözler önüne seriyor.

1902 yılında İngiliz kaşif Robert Falcon Scott, Antarktika'daki Ross Adası'nda ilk imparator penguen üreme kolonisini keşfetmişti. Aradan geçen yalnızca 124 yılın ardından, bu ikonik tür artık resmi olarak "nesli tehlike altında" kategorisine alındı. Aynı listeye Antarktika kürklü fokları da eklendi. Bu gelişme, bölgedeki ekosistemin ne kadar hızlı değiştiğini gözler önüne seriyor.

AA'dan alınmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TÜRLERİ ZORLUYOR

Küresel ısınma nedeniyle deniz buzları hızla azalırken, Antarktika krilleri daha güneye ve derin sulara göç ediyor. Bu durum, hem penguenler hem de foklar için besin bulmayı zorlaştırıyor. Özellikle imparator penguenler, üreme ve yavru büyütme süreçleri için deniz buzuna bağımlı olduklarından, buz kaybı doğrudan hayatta kalmalarını tehdit ediyor.

NÜFUSLARDA DRAMATİK DÜŞÜŞ

Araştırmalar, imparator penguen popülasyonunun 2009-2018 yılları arasında %10 azaldığını ortaya koyuyor. Mevcut eğilim devam ederse, sayılarının 2073 yılına kadar yarıya inmesi bekleniyor.

Antarktika kürklü foklarında ise düşüş daha da çarpıcı: 1999'da yaklaşık 2,1 milyon olan yetişkin nüfus, bugün 944 bine geriledi. Tür, kısa sürede "en az endişe verici" kategoriden "nesli tehlikede" seviyesine düşürüldü.

Yavrusuyla birlikte bir Antarktika kürklü fok balığı. Kürklü fok balığı sayısı 1999'dan beri %50'den fazla azaldı.

KUŞ GRİBİ YENİ BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR

İklim değişikliğinin yanı sıra, hızla yayılan kuş gribi de Antarktika yaban hayatını tehdit ediyor. Bazı fok popülasyonlarında yavruların %90'ından fazlasının öldüğü bildiriliyor. Bu durum yalnızca penguenleri değil, bölgedeki diğer deniz memelilerini de ciddi risk altına sokuyor.

BİLİNMEYENLER HALA FAZLA

İmparator penguenler ve kürklü foklar üzerine yoğun araştırmalar yapılmış olsa da, Antarktika'daki birçok tür hakkında yeterli veri bulunmuyor. Özellikle bazı fok türlerinin popülasyon eğilimleri hala "bilinmiyor" kategorisinde yer alıyor. Uzmanlar, daha kapsamlı ve sürekli izleme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Bilim insanları, sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması ve daha güçlü koruma politikalarının uygulanması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca endüstriyel balıkçılığın etkilerinin sınırlandırılması ve ekosistem üzerindeki baskının azaltılması çağrısı yapılıyor.