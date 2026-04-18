Kiev'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Süpermarketten silah sesleri yükseliyor

Kiev’in Holosiivskyi bölgesinde meydana gelen silahlı saldırı, başkentte büyük bir paniğe neden oldu. Belediye Başkanı Vitali Klitschko’nun Telegram üzerinden yaptığı son dakika açıklamasına göre, kalabalığa ateş açarak iki kişiyi öldüren ve beş kişiyi yaralayan saldırgan, bir süpermarkete sığındı. Özel hareket polisleri tarafından kuşatılan markette silah sesleri yükselmeye devam ediyor.

  • Kiev'in Holosiivskyi bölgesinde silahlı bir saldırgan kalabalığa ateş açtı.
  • Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
  • Saldırgan olay yerinden kaçarak bir süpermarkete girdi ve kendini içeri kapattı.
  • Özel hareket polisleri süpermarketi kuşattı ve operasyon devam ediyor.
  • Kiev Belediye Başkanı Klitschko, saldırganı yakalamak için özel operasyon yürütüldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Holosiivskyi bölgesinde bugün öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırganın kalabalığa ateş açması sonucu bölgede büyük panik yaşandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

SÜPERMARKETTE SİLAHLI KUŞATMA: ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR
Saldırının ardından kaçmaya çalışan şahıs, bölgedeki bir süpermarkete girerek burayı kendine siper etti. Özel hareket polisleri tarafından kuşatılan markette silah sesleri yükselmeye devam ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Klitschko, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ateş açan ve şu anda bir süpermarketin içinde bulunan adamı yakalamak için özel bir operasyon yürütülüyor" dedi.

