Özel hareket polisleri süpermarketi kuşattı ve operasyon devam ediyor.

Saldırgan olay yerinden kaçarak bir süpermarkete girdi ve kendini içeri kapattı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Holosiivskyi bölgesinde bugün öğle saatlerinde silah sesleri yükseldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırganın kalabalığa ateş açması sonucu bölgede büyük panik yaşandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

SÜPERMARKETTE SİLAHLI KUŞATMA: ÇATIŞMA DEVAM EDİYOR

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şahıs, bölgedeki bir süpermarkete girerek burayı kendine siper etti. Özel hareket polisleri tarafından kuşatılan markette silah sesleri yükselmeye devam ettiği öğrenildi.

Belediye Başkanı Klitschko, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Ateş açan ve şu anda bir süpermarketin içinde bulunan adamı yakalamak için özel bir operasyon yürütülüyor" dedi.