Putin ile Trump arasında kritik Ukrayna görüşmesi: Kremlin ABD’nin atabileceği gerçekçi adımların konuşulduğunu açıkladı
Trump ile Putin yaklaşık 1 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, ABD’li heyetin Moskova ziyaretinde yapılan temasları ve görüşmelerin sonuçlarını değerlendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den yeni açıklama geldi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin'in görüşmede Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin Moskova'nın değerlendirmelerini Trump'a aktardığını söyledi.
"ABD'NİN GERÇEKÇİ OLARAK NELER YAPABİLECEĞİ ANLATILDI"
Uşakov, Putin'in Trump'a sahadaki gelişmeler ve Rusya'nın hedeflerine ulaşma imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Putin'in görüşmede mevcut askeri duruma ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ifade eden Uşakov, Amerikan tarafının çatışmaların kısa sürede sona erdirilmesi için atabileceği adımların da ele alındığını söyledi.
Uşakov, "Amerikalıların askeri harekatın hızla sona erdirilmesi için gerçekçi olarak neler yapabileceği de ortaya konuldu" dedi.
UKRAYNA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR
Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama, Washington'ın Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi.
ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın son günlerde hem Moskova hem de Kiev'de gerçekleştirdiği temasların ardından Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yeni görüşmeler yapılabileceği belirtiliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 7 Eylül'de üçlü görüşmelerin yeniden başlamasının dışlanmadığını açıklamıştı.