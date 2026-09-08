Trump ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

"ABD'NİN GERÇEKÇİ OLARAK NELER YAPABİLECEĞİ ANLATILDI"

Uşakov, Putin'in Trump'a sahadaki gelişmeler ve Rusya'nın hedeflerine ulaşma imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Putin'in görüşmede mevcut askeri duruma ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptığını ifade eden Uşakov, Amerikan tarafının çatışmaların kısa sürede sona erdirilmesi için atabileceği adımların da ele alındığını söyledi.

Uşakov, "Amerikalıların askeri harekatın hızla sona erdirilmesi için gerçekçi olarak neler yapabileceği de ortaya konuldu" dedi.