Rakibine yanıt veren Trump, "kürtaj meselesinin 52 yıldır ABD halkını bölmekte olduğunu" belirtti ve "Cumhuriyetçilerin yüzde 85'inin de tecavüz ve ensest gibi sebeplerle oluşan hamileliklerin sona erdirilmesini desteklediğini" söyledi.

ABD 'de sıkça gündeme gelen ve çeşitli eyaletlerde yürürlükte olan kürtaj yasağı da münazarada tartışılan konular arasındaydı. Harris, "seçilirse Trump'ın ulusal çapta bir kürtaj yasağı getireceğini" iddia etti.

Trump, bu sözlere "İnsanlar mitinglerimi terk etmiyor, en büyük mitinglere sahibiz, siyaset tarihindeki en inanılmaz mitinglere sahibiz." diyerek yanıt verdi.

Tartışma esnasında başkan yardımcısı Harris, sık sık Trump'ın cezai mahkumiyetinden ve bekleyen yasal sorunlarından bahsetti. Ayrıca Harris, Trump'ın mitinglerinin sıkıcı olduğunu söyleyerek kışkırtmaya çalıştı.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

Trump, "O ne olmak istiyorsa benim için sorun değil." diyerek sözlerini tamamladı.

SİYAHİ Mİ HİT KÖKENLİ Mİ? Trump, tartışma esnasında kendisinin orta sınıfı temsil ettiğini söyleyen Harris'in siyahi mi yoksa Hit kökenli mi olduğunu artık bilemediğini söyledi.

Trump mı Harris mi?

GAZZE'DE NE OLACAK?

Tartışmada Gazze'de barışı nasıl sağlayacağı da ele alındı. Bu soruya Harris, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırının kendisini dehşete düşürdüğünü söyleyerek başladı.

On binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan ve bombardımana devam eden İsrail'in tepkisini hafif bir dille eleştiren Harris, iki devletli bir çözüme, İsrail'in kendini savunma hakkına ve Gazze'nin yeniden inşasına verdiği desteği vurgulayarak devam etti.

Harris, "Bir ateşkes anlaşmasına ve rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var" dedi.

Trump ise konu hakkında daha da az ayrıntı verdi.

Harris için "İsrail'den nefret ediyor" dedi ve "Araplardan" da nefret ettiğini ekledi.

"BIDEN'A SAYGI DUYMUYORLAR"



Trump, Rusya ve Ukrayna'nın arasındaki savaşı bitireceğini, hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi anlaştığını ve "onların kendisine saygı duyduğunu, Biden'a ise saygı duymadığını" belirtti.

Rakibine cevap veren Harris, "Trump başkanlığı kazansaydı Putin şu an Kiev'de oturuyor olurdu" ifadelerini kullandı.

"Putin'in nükleer füzeleri var, bunu konuşmalıyız" diyen Trump ise, "Biden yönetiminin barış görüşmeleri için bir yetkiliyi göndermelerinden hemen sonra" Rus işgalinin başladığını söyledi.

Harris ise, rakibinin "ABD demokrasisini tesis etmektense diktatörleri sevmeyi seçtiğini" iddia etti.



Canlı yayın programının ardından Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi, gecenin galibinin Cumhuriyetçi aday Trump olduğunu ileri sürdü.



Trump'ın ekibi tarafından yayınlanan açıklamada, "Başkan Trump'ın Amerika için cesur bir vizyon ortaya koyduğunu ve ilk dönemindeki başarıları ekonomiyi canlandırarak, sınırı güvence altına alarak ve ülke genelinde toplumu harap eden suçluları durdurarak nasıl devam ettireceğini gördük" denildi.



HARRİS'TEN RÖVANŞ ÇAĞRISI



Harris'in seçim kampanyası ekibinden yayınlanan açıklamada ise yeni bir canlı yayın düellosu daveti yapıldı. Açıklamada, "Amerikan halkı, parlak ışıklar altında bu sonbaharda sandıkta karşılaşacağı seçimi gördü. Kamala Harris ile ileriye gitmek mi yoksa Trump ile geriye gitmek mi? Bu gece bunu gördüler. Ekim ayında yapılacak ikinci düelloda da bunu görmeleri gerek. Başkan Yardımcısı Harris, ikinci bir canlı yayın programına çıkmaya hazır. Peki Trump buna hazır mı?" denildi.

TRUMP: 3 KİŞİYLE SAVAŞTIM



Trump ise sosyal medya hesabından 3 kişiye karşı kazandığını yazdı.