Hizbullah’ın en tehlikeli silahı: Almas! Lübnan’a kara saldırısı İsrail’in sonu mu olacak?

Hizbullah'ın yaklaşık bir yıldır düzenli olarak İsrail'i vurduğunu hatırlatan Wall Street Journal, Hizbullah'ın İsrail'in ilerlemesine karşı koyabilmek için konuşlandırabileceği devasa bir roket, insansız hava aracı ve tanksavar füzesi cephaneliğini yedekte tuttuğunu belirtti.

Tel Aviv-Beyrut hattında topyekün savaşın fitili ateşlendi. İsrail Lübnan 'da, Hizbullah ise İsrail'de hava saldırılarına devam ederken uluslararası basın kara saldırısını işaret etmeye başladı. Peki, İsrail, Lübnan'da kara saldırısına geçecek mi? ABD gazetesi Wall Street Journal "Eğer Lübnan'da tam ölçekli bir savaş başlarsa, İsrail Hizbullah'ın sahasında savaşacak ve burada teknoloji ve istihbarat alanındaki avantajları o kadar belirleyici olmayacak" dedi.

İsrail için bir "bataklığa" dönen Gazze 'den sonra Lübnan 'da da kara saldırısına başlamanın İsrail için büyük bir krize yol açacağına dikkat çeken ABD gazetesi Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde kıdemli araştırmacı ve eski ABD hükümet yetkilisi olan ve yakın zamanda Hizbullah'ın cephaneliği hakkında bir çalışmanın ortak yazarı olan Daniel Byman'ın "Bu, 1980'de Amerika Birleşik Devletleri'ne 'Hadi Vietnam'a geri dönelim' demek gibi bir şey" şeklindeki sözlerini vurguladı.

WSJ, ayrıca, Hizbullah'ın en tehlikeli yeni silahları arasında elmas anlamına gelen Farsça bir kelime olan "Almas" adlı İran yapımı güdümlü tanksavar füzesi de bulunduğuna dikkat çekti.

ABD GAZETESİ "HİZBULLAH HAZIRLANIYOR" DEDİ

Hizbullah'ı tanıyanların son aylarda grubun savaş hazırlıklarını hızlandırdığını, güney Lübnan'daki tünel ağını genişlettiğini, savaşçıları ve silahları yeniden konumlandırdığını ve daha fazla silah kaçırdığını söylediğine dikkat çeken Wall Street Journal, ABD ve bölge yetkililerinin İran'ın güdümlü ve güdümsüz uzun menzilli füzelerin yanı sıra küçük silahlar ve roket güdümlü el bombalarının tedarikini artırdığını söylediğini belirtti.

"LÜBNAN'IN GÜNEYİ ARI KOVANI GİBİ"

Hizbullah eski askeri yetkililerinden biri, bölgedeki hazırlıklara dikkat çekti ve "Güney şu anda arı kovanı gibi. İranlıların sahip olduğu her şeye biz de sahibiz" dedi.

Hizbullah'ın İsrail ile savaşa girdiği 2006'dan bu yana İran'dan binlerce yeni füze ve insansız hava aracı edindiğini ve güdümsüz roketlerine güdüm kitleri taktığını belirten Wall Street Journal, Hizbullah üyelerinin Suriye'de savaş konusunda daha da sertleştiğine dikkat çekti.

İSRAİL'İN SKY DEW VE DRONE DOME KABUSU

Hizbullah'ın Sky Dew adlı radar gözetleme balonunun mayıs ayında ve Drone Dome adlı milyon dolarlık intidrone sisteminin haziranda İsrail askeri teçhizatını başarıyla vurduğunu hatırlayan WSJ, İsrail'i Lübnan'da büyük zorlukların beklediğine dikkat çekti.

İsrail'in Lübnan'da düzenlediği siber saldırıların istihbaratın hala güçlü olduğunu da gösterdiğini vurgulayan WSJ, Lübnan ordusundan emekli General Elias Farhad'ın "İsrail Lübnan'da yıkıma yol açabilir, bu tartışmaya açık değil. Askeri dengede bir boşluk var. Ancak Hizbullah'ın asimetrik silahları var. 2006'da tanksavar füzeleri kullanma becerilerini iyi kanıtladılar. İyi eğitimliler" şeklindeki sözlerini aktardı.

Hizbullah militanları 2006 yılında güney Lübnan'ın Sur şehrinden bir füze ateşliyor.

DÜNYANIN EN FAZLA SİLAHA SAHİP PARAMİLİTER GÜCÜ

Askeri uzmanlara göre Hizbullah, dünyanın en fazla silaha sahip devlet dışı paramiliter gücü. 2006 yılında İsrailli yetkililer Hizbullah'ın yaklaşık 12.000 roket ve füzeye sahip olduğunu tahmin ediyordu. Hizbullah hakkında bilgisi olan Lübnanlı bir analist olan Qassem Qassir, grubun stokunun 7 Ekim'den önce 150.000'e yükseldiğini söyledi; bu rakam İsrail ve Batı tahminleriyle büyük ölçüde örtüşüyor.

ALMAS İLK KEZ OCAK AYINDA ATEŞLENDİ

Askeri analistler Almas adlı güdümlü tanksavarın Hizbullah tarafından ele geçirilip İran'a gönderilen Spike adlı İsrail füzesinin tersine mühendislik uygulanmış bir versiyonu olduğunu düşünüyor. Hizbullah'ın Almas'ı ilk kez ocak ayında kullandığı belirtiliyor.