Dobrindt, "Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" dedi. Almanya'daki tablo, organize suç, uyuşturucu ve çocukların suç ağlarına çekilmesinin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Almanya'da 2025 yılında 683 organize suç soruşturması yürütülürken yaklaşık 8 bin şüpheli tespit edildi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç örgütlerinin giderek daha acımasız hâle geldiğini ve özellikle reşit olmayanların suç faaliyetlerinde daha fazla kullanılmaya başlandığını söyledi.

Raporda organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin veriler yer alırken, suç örgütlerinin daha dijital, uluslararası ve şiddet odaklı bir yapıya dönüştüğü belirtildi. Almanya'dan gelen bu tablo, organize suçun ve suç örgütlerinin gençleri ağlarına çekmesinin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da ortak sorunlarından biri olduğunu gösterdi.

BKA Başkanı Holger Münch, suç şebekelerinin sosyal medya üzerinden reşit olmayanları ağlarına çektiğini belirtti.

SUÇ ÖRGÜTLERİ DAHA ACIMASIZ HALE GELDİ

Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin verilere dikkat çeken İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç örgütlerindeki dönüşüme işaret etti.

Dobrindt, "Mafyanın klasik imajı artık geçmişte kaldı. Suç çeteleri, giderek daha çok şiddet içeren eylemleri bir iş modeli olarak benimsiyor ve bu süreçte giderek daha acımasız hale geliyorlar. 2025 yılında organize suç kapsamında 20 cinayet kaydedildi. Bir önceki yıl bu sayı 13'tü. Almanya'daki suç örgütleri kurbanları korkutmak ve güçlerini pekiştirmek için giderek daha fazla şiddete başvuruyor" dedi.

Dobrindt, organize suç soruşturmalarının önemli bir bölümünün uluslararası bağlantı taşıdığına dikkat çekti.

"Organize suç soruşturmalarının yüzde 69'unun uluslararası boyutu vardı. Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" diye konuştu.

"BİRİ PLANLAR, BİRİ ÖDER, BİRİ VURUR"

Suç örgütlerinin işleyişine de dikkat çeken Dobrindt, suçu planlayan kişi ile suçu işleyen kişinin çoğu zaman karşılaşmadığını söyledi.

Dobrindt, "Bu tür suç örgütleri biri planlar, biri öder, biri vurur ilkesiyle çalışır" ifadelerini kullandı.