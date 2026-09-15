Almanya’da organize suç alarmı! 2025’te 683 soruşturma: 13 yaşında çocuklar var
Almanya’da İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, 2025 Yılı Organize Suçlar Raporu’nu açıkladı. Raporda geçen yıl 683 organize suç soruşturması yürütüldüğü, yaklaşık 8 bin şüphelinin tespit edildiği ve bağlantılı saldırılarda 20 kişinin öldüğü aktarıldı. Yetkililer, suç örgütlerinin daha dijital, uluslararası ve şiddet odaklı bir yapıya dönüştüğünü söyledi.
Almanya'da 2025 yılında 683 organize suç soruşturması yürütülürken yaklaşık 8 bin şüpheli tespit edildi. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç örgütlerinin giderek daha acımasız hâle geldiğini ve özellikle reşit olmayanların suç faaliyetlerinde daha fazla kullanılmaya başlandığını söyledi.
Dobrindt, "Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" dedi.
Almanya'daki tablo, organize suç, uyuşturucu ve çocukların suç ağlarına çekilmesinin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Almanya'da organize suçla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, suç örgütlerinin yöntemlerindeki değişimi ve özellikle gençlerin suç faaliyetlerinde kullanımındaki artışı gündeme taşıdı. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, düzenledikleri ortak basın toplantısında "2025 Yılı Organize Suçlar" raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin veriler yer alırken, suç örgütlerinin daha dijital, uluslararası ve şiddet odaklı bir yapıya dönüştüğü belirtildi. Almanya'dan gelen bu tablo, organize suçun ve suç örgütlerinin gençleri ağlarına çekmesinin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da ortak sorunlarından biri olduğunu gösterdi.
SUÇ ÖRGÜTLERİ DAHA ACIMASIZ HALE GELDİ
Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin verilere dikkat çeken İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, suç örgütlerindeki dönüşüme işaret etti.
Dobrindt, "Mafyanın klasik imajı artık geçmişte kaldı. Suç çeteleri, giderek daha çok şiddet içeren eylemleri bir iş modeli olarak benimsiyor ve bu süreçte giderek daha acımasız hale geliyorlar. 2025 yılında organize suç kapsamında 20 cinayet kaydedildi. Bir önceki yıl bu sayı 13'tü. Almanya'daki suç örgütleri kurbanları korkutmak ve güçlerini pekiştirmek için giderek daha fazla şiddete başvuruyor" dedi.
Dobrindt, organize suç soruşturmalarının önemli bir bölümünün uluslararası bağlantı taşıdığına dikkat çekti.
"Organize suç soruşturmalarının yüzde 69'unun uluslararası boyutu vardı. Her geçen gün daha fazla reşit olmayan failler suç için kullanılıyor. Organize suçlarda gizlilik azaldı, sosyal medyada güç gösterisi arttı" diye konuştu.
"BİRİ PLANLAR, BİRİ ÖDER, BİRİ VURUR"
Suç örgütlerinin işleyişine de dikkat çeken Dobrindt, suçu planlayan kişi ile suçu işleyen kişinin çoğu zaman karşılaşmadığını söyledi.
Dobrindt, "Bu tür suç örgütleri biri planlar, biri öder, biri vurur ilkesiyle çalışır" ifadelerini kullandı.
"Z KUŞAĞI MAFYASI" DÖNEMİ
Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ise geçmişte kapalı ve gizli yapılarıyla öne çıkan klasik mafya imajının geride kaldığını belirtti. Münch, bunun yerine hizmet olarak suç sunan bir "Z Kuşağı Mafyası" anlayışının giderek daha fazla etkili olduğunu vurguladı.
Münch, "Organize suç, çehresini değiştiriyor. Günümüzde suç şebekeleri çok daha dijital, uluslararası ve iş bölümüne dayalı bir şekilde faaliyet gösteriyor. Bu amaçla sosyal ağlar aracılığıyla reşit olmayanlar işe alınıyor. Bu tür suçlara giderek daha fazla çocuk dahil ediliyor. Bazı durumlarda 13 yaşındaki çocuklar bile olaya karışmış durumda. Ayrıca suç örgütleri jeopolitik çatışmalardan da faydalanıyor. Bu nedenle bireysel suçların failleri yargılanmakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası iş birliği de sağlanmalı" şeklinde konuştu.
683 ORGANİZE SUÇ SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLDÜ
2025 Yılı Organize Suçlar Raporu'na göre geçen yıl Almanya'da organize suçla ilgili toplam 683 soruşturma yürütüldü. Bu sayı, 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek soruşturma sayısı oldu.
Organize suç soruşturmalarındaki şüpheli sayısı da yüzde 13'ten fazla artarak yaklaşık 8 bine yükseldi.
Geçen yıl organize suç örgütleriyle bağlantılı yaklaşık 100 saldırı vakası kaydedildi. Bu olaylarda 20 kişi hayatını kaybetti.
Raporda, şüphelilerin büyük bölümünün yurt dışından geldiği de belirtildi.
ŞÜPHELİLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YURT DIŞINDAN
Rapora göre yaklaşık 8 bin şüpheliden 2 bin 722'si Alman pasaportu taşıyor. Şüpheliler arasında 664 Türk, 402 Suriyeli, 281 Arnavut ve 258 Polonya pasaportuna sahip kişi bulunuyor.
Raporda ayrıca organize suç örgütlerinin suç faaliyetlerine ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:
"Organize suç örgütleri, özellikle çıkarlarını ve güçlü olduklarına ilişkin iddialarına sürdürme ve çatışma durumunda şiddete başvurma konusunda artan bir isteklilik göstermekte"
UYUŞTURUCU SUÇLARI DA ARTTI
Almanya İçişleri Bakanlığının 2025 yılı raporuna göre ülkede uyuşturucu suçlarının sayısı da arttı. Uyuşturucu suçları 2025 yılında yüzde 5 yükseldi.
Rapora göre geçen yıl uyuşturucu kullanımı nedeniyle 2 bin 151 kişi hayatını kaybetti.
ORGANİZE SUÇTA YENİ DÖNEM
Almanya'da açıklanan veriler, organize suç örgütlerinin geleneksel yapılanmalardan uzaklaşarak daha dijital, uluslararası ve parçalı bir sisteme yöneldiğini ortaya koydu. Sosyal medya üzerinden reşit olmayanların suç ağlarına çekilmesi, şiddetin artması ve uyuşturucu suçlarındaki yükseliş, tehdidin sınırları aşan niteliğine dikkat çekti.
Almanya'daki bu tablo, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve çocukların suç örgütlerinde kullanılmasının yalnızca Türkiye'ye özgü olmadığını, dünyanın farklı ülkelerinde de giderek büyüyen ortak bir güvenlik sorunu hâline geldiğini gösteriyor.
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