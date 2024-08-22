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Trump suikast girişiminden sonra ilk mitinginde: Bu kez kurşun geçirmez camın arkasından konuştu! Obama’nın cinsel şakasına cevap

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Pensilvanya’da uğradığı suikast girişiminin ardından ilk mitingini düzenledi. Kurşun geçirmez camın arkasında bulunan Trump için geniş güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekerken Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris hakkında konuştu ve Barack Obama’nın cinsel şakasına da cevap verdi

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 15:24 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 15:35
Trump suikast girişiminden sonra ilk mitinginde: Bu kez kurşun geçirmez camın arkasından konuştu! Obama’nın cinsel şakasına cevap

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ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 14 Temmuz'da uğradığı suikast girişiminin ardından ilk kez miting düzenledi.

Kurşun geçirmez camın arkasından seslendi

KURŞUN GEÇİRMEZ CAMIN ARKASINDAN KONUŞTU

Kuzey Carolina'daki mitingde geniş çaplı önlemler alınırken Trump kurşun geçirmez bir camın arkasından konuştu. Miting alanının etrafındaki binaların çatılarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

"YOLDAŞ KAMALA KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK"

Trump mitingde ''Yoldaş Kamala bu Kasım ayında kazanırsa üçüncü dünya savaşının çıkması neredeyse kesin. Dokunduğu her şeyi yok ediyor, dokunduğu her şeyi. Hayatına bakıyorsunuz, San Francisco'da bölge savcısıydı. Orası cehenneme döndü.'' şeklinde konuştu.

Demokrat rakibi Kamala Harris'i hedef alan Trump ''Kasım ayında Amerikalılar Kamala Harris'e, Kamala, yeter artık diyecekler. Artık dayanamıyoruz. Çok kötü bir iş çıkarıyorsun. Yoldaş Harris, kovuldun. Buradan defol. Kovuldun. İşe yaramazsın.'' İfadelerini kullandı.

OBAMA'YA CEVAP: TERBİYESİZ

ABD eski başkanı Barack Obama'nın kendisi hakkında yaptığı cinsel şaka hakkında konuşan Trump, Obama için "Terbiyesiz" dedi ve "Her zaman 'Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ancak tüm gece kendileri kişisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorunda mıyım?" ifadelerini kullandı.

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