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Barack Obama ‘belden aşağı’ vurdu! Trump’a skandal gönderme: Cinsel organ şakası tepki çekti

ABD eski Başkanı Barack Obama, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a yönelik belden aşağı esprisi ile gündeme resmen damga vurdu. Trump’a cinsel organı ile ilgili imalarda bulunan Obama, yaptığı el hareketi ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Demokratları bile şoke eden o hareket…

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:34 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:40
Barack Obama ‘belden aşağı’ vurdu! Trump’a skandal gönderme: Cinsel organ şakası tepki çekti

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ABD eski Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik "belden aşağı" esprisi ile gündeme damga vurdu. Trump'ı hedef alan Obama, öyle bir el hareketi yaptı ki dinleyiciler şaşkına döndü.

OBAMA'DAN TRUMP'A BELDEN AŞAĞI GÖNDERME

Obama'nın Trump'a yönelik "cinsel organ" esprisi sözlerinden çok el hareketleri ile olay oldu.

ABD eski Başkanı Barack ObamaABD eski Başkanı Barack Obama

Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde Obama "Bu gece burada toplanırken seçimi belirleyecek olan insanlar çok basit bir soru soruyorlar: Kim benim için savaşacak? Kim benim geleceğimi düşünüyor? Çocuklarımın geleceğini? Birlikte geleceğimizi?" şeklinde konuştu ve Trump'a saldırmaya başladı.

"Bir şey kesin" diye devam eden Obama, "Donald Trump'ın bu soru yüzünden uykusu kaçmıyor. İşte dokuz yıl önce altın yürüyen merdiveninden aşağı indiğinden beri sorunları hakkında sızlanmayı bırakmayan 78 yaşında bir milyarder. Kamala'ya kaybetmekten korktuğu için şimdi daha da kötüleşen sürekli bir şikayet var. Çocukça lakaplar, çılgın komplo teorileri, kalabalıklara dair bu tuhaf takıntı var." ifadelerini kullandı.

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald TrumpABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

ELLERİNİ AÇTI CİNSEL ORGAN İMASI YAPTI

Mitinglere katılan kalabalık bahsederken eski başkan ellerini havaya kaldırdı ve Trump'ın "büyüklük" takıntısının kalabalıklarla sınırlı olmadığını ima eder gibi iki elini birbirine yaklaştırdı.

Obama'yı dinleyen kalabalık ise adeta kahkahaya boğuldu. Obama'nın sözleri Twitter'da da geniş yankı buldu. Bir kullanıcı 2026 başkanlık seçimindeki söylemler ile bugünü kıyasladı ve şu ifadeleri kullandı:

2016: Onlar alçaldığında biz yükseliyoruz
2024: Trump'ın küçük bir ***'si var

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