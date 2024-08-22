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Ukrayna’dan nükleer savaş hamlesi! Putin duyurdu: Kiev Kursk santraline saldırdı

Rusya-Ukrayna hattında nükleer savaşın fitilini ateşleyen bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna’nın Kursk Nükleer Güç Santrali’ne saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi. Peki Rusya’da neler oluyor? İşte, Ukrayna Savaşı’ndan son detaylar…

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 15:53 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 15:53
Ukrayna’dan nükleer savaş hamlesi! Putin duyurdu: Kiev Kursk santraline saldırdı

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Ukrayna-Rusya hattında tansiyon yükseliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının yakında Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) geleceğini düşündüklerini söyledi ve "(Ukrayna) Düşman dün gece Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulundu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

KİEV'DEN NÜKLEER SANTRALE SALDIRI GİRİŞİMİ

Putin, Ukrayna ordusunun Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerine yönelik saldırına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı.

UAEA'nın Kursk NGS'ye yakında uzman göndermeye yönelik söz verdiğine işaret eden Putin, "Umarım bunu eninde sonunda yaparlar. Düşman dün gece Kursk NGS'ne saldırı girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov ise toplantıda Putin'e santraldeki durum hakkında bilgi verdi. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yetkililerle konuya ilişkin toplantı yaptıklarını aktaran Smirnov, santralin normal şekilde çalıştığını söyledi.

Rosatom, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Kursk NGS etrafındaki durumun kötüleştiğini bildirmişti.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

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