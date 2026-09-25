Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), teknoloji dünyasının en önemli isimlerinin katılımıyla "Yapay Zeka ve Uluslararası Güvenlik" başlıklı kritik bir oturuma ev sahipliği yaptı.

BMGK'de yapay zeka şirketlerinin yöneticileri, düzenleme için küresel işbirliği çağrısında bulundu. (Fotoğraf: AA)

SAM ALTMAN (OPENAI): "YA YENİ BİR RÖNESANS YA DA KAOS"

OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, yapay zeka modellerinin geliştirilme hızının riskleri çok daha acil hale getirdiğini belirterek insanlığın kritik bir yol ayrımında olduğunu vurguladı.

Altman, BMGK'deki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde net bir seçenek var. Yapay zeka ya yaratıcılık ve keşiflerin yaşandığı yeni bir rönesans gibi olabilir ya da sarsıntı ve kaosun yaşandığı yeni bir sanayi devrimi gibi olabilir. Bu modeller, insanların bugün ulaşılamaz gibi görünen hayallerini gerçekleştirmeleri için yeni araçlar olmalıdır."

Sistemlerin giderek daha otonom hale geldiğine ve insan müdahalesini saf dışı bırakabileceğine dikkat çeken Altman, kararların sadece San Francisco'daki laboratuvarlarda alınmaması gerektiğini, süreçlerin demokratik hükümetler ve halka hesap veren kurumlar tarafından şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.