Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik beldesinde, Dervani ailesine ait çiftliğe baskın düzenlediğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Kefr Malik beldesinde 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiği bildirildi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da onlarca zeytin ağacını söktü. Fotoğraf: AA

20 KUZUYU TELEF ETTİLER

Kaynaklar, baskın düzenleyen İsrailli saldırganların, "Tepelerin Gençleri" adlı gruba mensup olduğunu ve beldenin doğusundaki Menatir bölgesinde bulunan çiftlikte 20 kuzuyu bıçakla saldırarak telef ettiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail ordusunun dün akşam beldeye düzenlediği baskın sırasında attığı gaz bombaları nedeniyle bir evde yangın çıktığı belirtildi.

Koyunları çaldılar insanları yaraladılar Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde 3 kişiyi yaralarken Filistinlilere ait onlarca koyunu çaldı. Mesafir Yatta'nın güneyindeki Main bölgesine sabah saatlerinde gelen gaspçı İsrailliler, Filistinlilere ait koyunları çaldı. Bölgedeki koyun ağılları ve güneş panelleri de zarar gördü. Ayrıca İsrail güçlerinin bölgeye yönelik baskınında 2 Filistinlinin de gözaltına alındığı belirtildi. Bölgede yaşayan Filistinli Adil Asur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gaspçı İsraillilerin sabah saat 06.00 sıralarında Main bölgesine saldırdığını söyledi. Saldırıda yaklaşık 150 koyunun çalındığını belirten Asur, 3 kişinin yaralandığını ve 2 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Yaşananların Filistinlileri topraklarından uzaklaştırmayı amaçladığının altını çizen Asur, "Her zamanki gibi amaçları insanları topraklarından sürmek, zorla yerinden etmek. Bu bölgelerde kimsenin yaşamasını istemiyorlar." dedi. Asur, saldırının yalnızca hayvan hırsızlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

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