Trump Netanyahu'yu sahne dışına mı atıyor? BM Genel Kurulu'nda baş başa görüşme yok! Rubio ile bakan düzeyinde temas
ABD'li yetkililere göre Donald Trump BM Genel Kurulu'nda yoğun programını bahane ederek Binyamin Netanyahu ile görüşmeyecek. İsrail basınına konuşan yetkililer, Netanyahu'nun New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve milyarder Elon Musk ile bir araya geleceğini belirtirken kulislerde Netanyahu'nun liderler diplomasisinin dışına itildiği konuşulmaya başlandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın programının yoğunluğu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.
TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYECEK Mİ?
The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Netanyahu'nun gelecek hafta New York'taki BM 81. Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanan liderler arasında yer almadığını söyledi.
Netanyahu ile Trump'ın takviminin bir ikili görüşme için ayarlanmasının pek mümkün görünmediğini belirten ABD'li yetkili, Trump'ın salı günü İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle bir araya geldikten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Washington'a döneceğini aktardı.
Ayrıca haberde, perşembe günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan Netanyahu'nun sadece bir günlüğüne New York'ta kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.
BİBİ'YE BAKAN DÜZEYİNDE KABUL
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD programının henüz kesinleşmediği belirtildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Netanyahu'nun gelecek hafta BM Genel Kurulu için New York'a geçmeden önce Teksas'ı ziyaret etmesi ve muhtemelen Elon Musk ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.
Israel Hayom gazetesi, Trump'la görüşme ihtimali epey düşük görünen Netanyahu'nun New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşeceğini bildirmişti.
MAMDANI: NETANYAHU'NUN YERİ LAHEY
Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için yapacağı ABD seyahatinde uçağının belediye başkanlığını Zohran Mamdani'nin yaptığı New York'a değil, New Jersey'deki Newark Havalimanı'na ineceği aktarılmıştı.
İsrail basınına konuşan ABD'li kaynaklar, söz konusu değişikliğin New York Belediye Başkanı Mamdani'nin "Netanyahu'nun yerinin Lahey olduğunu düşünüyorum. O, UCM tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." sözleriyle veya olası bir provokasyonla ilgili olduğu iddialarını reddetmişti.
TRUMP EKARTE ETTİ: BAKAN DÜZEYİNDE TEMAS
Trump'ın yoğun takvimi ve liderler diplomasisi marjında Netanyahu ile baş başa görüşmeme kararı alması, dış politika kulislerinde Washington'ın İsrail liderini ekarte etme hamlesi olarak yorumlanıyor. Zirvede Trump ile bir araya gelme ihtimali ortadan kalkan Netanyahu'nun temaslarını Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile sınırlı tutacak olması, iki müttefik arasındaki ilişkilerde liderler düzeyindeki doğrudan temasın bu kez pas geçildiğini ve diyaloğun bakan seviyesine indirgendiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
ABD'nin vize talebini reddetmesi üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gelecek hafta düzenlenmesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yüz yüze katılamayacak ve tıpkı geçen yıl olduğu gibi oturuma video konferans yoluyla hitap etmek zorunda kalacak. Öte yandan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılan savaş suçlusu Binyamin Netanyahu ise BM kürsüsüne çıkacak.