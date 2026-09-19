ABD Başkanı Donald Trump'ın programının yoğunluğu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEYECEK Mİ?

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Netanyahu'nun gelecek hafta New York'taki BM 81. Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanan liderler arasında yer almadığını söyledi.

Netanyahu ile Trump'ın takviminin bir ikili görüşme için ayarlanmasının pek mümkün görünmediğini belirten ABD'li yetkili, Trump'ın salı günü İngiltere, Meksika ve Japonya liderleriyle bir araya geldikten sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Washington'a döneceğini aktardı.

Ayrıca haberde, perşembe günü BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan Netanyahu'nun sadece bir günlüğüne New York'ta kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.

BİBİ'YE BAKAN DÜZEYİNDE KABUL

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun ABD programının henüz kesinleşmediği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise Netanyahu'nun gelecek hafta BM Genel Kurulu için New York'a geçmeden önce Teksas'ı ziyaret etmesi ve muhtemelen Elon Musk ile görüşmesinin beklendiği bildirildi.