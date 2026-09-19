ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran 'da halk ayaklanmasını işaret ederek provokatif bir açıklamaya imza attı.

Huckbee, The Media Line'dan Felice Friedson'a verdiği röportajda, Trump ve İsrail'in ortak çabaları sayesinde İran'ın son 47,5 yılın en zayıf döneminde olduğunu iddia etti ve hem askeri hem de ekonomik açıdan her geçen ay daha da zayıfladıklarını öne sürdü.

İran yönetiminin tarihinin en zayıf dönemini yaşadığını iddia eden Huckbee, ülkede yakın zamanda yeni bir halk ayaklanmasının yaşanacağına inandığını söyledi.

İran

ABD YİNE İRAN'DA AYAKLANMA MI PLANLIYOR?

İran halkının hükümetlerine karşı çıkarken en temel sorunlarından birinin silahsız olmaları olduğunu söyleyen Huckabee, "Bir noktada kesinlikle yeni bir ayaklanma göreceğimize inanıyorum." diyerek halkın bir sonraki sefer daha iyi hazırlanmış ve silahlanmış olabileceğini belirtti.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılardan önce de ülkede halkı ayaklandırmaya çalışmış, savaş sürecinde de denese de sonuç alamamıştı. ABD-İsrail koalisyonunun sivillere yönelik saldırılarının ardından İran halkı muhalif dahi olsa, büyük çoğunlukla rejimin yanında durmuştu.



UNIFIL'in (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) görev süresinin dolmasına ve etkisiz bir yapı olduğunu iddia eden Huckabee, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin zamanla ülkenin güneyinde otoriteyi sağlayabileceğini ve Hizbullah ile başa gelebileceğini ancak bunun bir günde gerçekleşemeyeceğini söyledi.

İran ile ABD arasında savaş 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor.