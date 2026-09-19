ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'den provokatif açıklama! İran'da ayaklanma mı planlıyorlar?
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin İran’da yeni bir halk ayaklanması beklediklerine yönelik provokatif açıklamalar yaptı. ABD/İsrail koalisyonu 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılardan önce de İran'da ayaklanma çıkarmaya çalışmıştı. Huckabee, yeni bir ayaklanmayı işaret ederken skandal ifadeler kullandı.
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran'da halk ayaklanmasını işaret ederek provokatif bir açıklamaya imza attı.
HUCKBEE'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
İran yönetiminin tarihinin en zayıf dönemini yaşadığını iddia eden Huckbee, ülkede yakın zamanda yeni bir halk ayaklanmasının yaşanacağına inandığını söyledi.
Huckbee, The Media Line'dan Felice Friedson'a verdiği röportajda, Trump ve İsrail'in ortak çabaları sayesinde İran'ın son 47,5 yılın en zayıf döneminde olduğunu iddia etti ve hem askeri hem de ekonomik açıdan her geçen ay daha da zayıfladıklarını öne sürdü.
ABD YİNE İRAN'DA AYAKLANMA MI PLANLIYOR?
İran halkının hükümetlerine karşı çıkarken en temel sorunlarından birinin silahsız olmaları olduğunu söyleyen Huckabee, "Bir noktada kesinlikle yeni bir ayaklanma göreceğimize inanıyorum." diyerek halkın bir sonraki sefer daha iyi hazırlanmış ve silahlanmış olabileceğini belirtti.
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılardan önce de ülkede halkı ayaklandırmaya çalışmış, savaş sürecinde de denese de sonuç alamamıştı. ABD-İsrail koalisyonunun sivillere yönelik saldırılarının ardından İran halkı muhalif dahi olsa, büyük çoğunlukla rejimin yanında durmuştu.
UNIFIL'in (Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü) görev süresinin dolmasına ve etkisiz bir yapı olduğunu iddia eden Huckabee, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin zamanla ülkenin güneyinde otoriteyi sağlayabileceğini ve Hizbullah ile başa gelebileceğini ancak bunun bir günde gerçekleşemeyeceğini söyledi.
İran ile ABD arasında savaş 28 Şubat'tan bu yana devam ediyor.
İRAN İDDİANAME HAZIRLADI
İran yargısı, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla başlayan savaşta hayatını kaybeden eski lider Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey yetkililerin ölümüne ilişkin açılan dava kapsamında, 92'si Amerikalı ve 67'si İsrailli olmak üzere 159 üst düzey siyasi ve askeri yetkili hakkında iddianame düzenlendiğini duyurdu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Sözcüsü Ali Kazımi, eski lider Hamaney ve üst düzey komutanların öldürülmesine ilişkin davada, ABD ve İsrail'in 159 üst düzey siyasi ve askeri yetkilisi hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.
Kazımi, söz konusu davada 92'si Amerikalı, 67'si İsrailli olmak üzere toplam 159 kişi hakkında dava açıldığını ve sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin mahkemeye gönderildiğini söyledi.
Tahran Başsavcılığında bu konuyla ilgili çeşitli hukuki ve cezai davaların açıldığını belirten Kazımi, davalardan birinde maddi ve manevi tazminat ile cezai tazminat talep edildiğini aktardı.
Kazımi, duruşma tarihinin yakında belirleneceğini kaydetti.