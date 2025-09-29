Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Gazze'deki İsrailli esir yakınlarından çağrı! "Saldırıyı sonlandırın"

Gazze'deki İsrailli esirlerin ortak platformundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Netanyahu'ya "Gazze'deki esirlerin hayatını riske atan saldırıları bir an önce durdurması" çağrısı yapıldı.

"Gazze'deki esirlerin hayatını riske atmanın gereksiz olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, dünyadan Hamas'a baskı kurması çağrısında bulunularak, "geçmişteki esir takası anlaşmalarının aşamalarının tamamlanmadığına" işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine "bu anlaşmayı tamamlamak için kararlılıkla ilerleme" çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetini geçmişte Gazze'deki ateşkes anlaşmalarında ayak diremekle suçlayan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, açıklamalarında, "Dünya izliyor, tarih hatırlayacak, ya şimdi ya hiç." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmayı hedefleyen Gazze planını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu.