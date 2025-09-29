PODCAST CANLI YAYIN

Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Gazze'deki İsrailli esir yakınlarından çağrı! "Saldırıyı sonlandırın"

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını kabul eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "esirlerin hayatını riske atan Gazze saldırılarını sonlandırma" çağrısı yaptı.

Giriş Tarihi:
Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Gazze'deki İsrailli esir yakınlarından çağrı! "Saldırıyı sonlandırın"

Gazze'deki İsrailli esirlerin ortak platformundan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes planının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Netanyahu'ya "Gazze'deki esirlerin hayatını riske atan saldırıları bir an önce durdurması" çağrısı yapıldı.

"Gazze'deki esirlerin hayatını riske atmanın gereksiz olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, dünyadan Hamas'a baskı kurması çağrısında bulunularak, "geçmişteki esir takası anlaşmalarının aşamalarının tamamlanmadığına" işaret edildi.

Açıklamada, İsrail hükümetine "bu anlaşmayı tamamlamak için kararlılıkla ilerleme" çağrısı yapıldı.

İsrail hükümetini geçmişte Gazze'deki ateşkes anlaşmalarında ayak diremekle suçlayan Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, açıklamalarında, "Dünya izliyor, tarih hatırlayacak, ya şimdi ya hiç." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırmayı hedefleyen Gazze planını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu.

Trump - Netanyahu görüşmesi başladı! 21 maddelik Gazze planı masadaTrump - Netanyahu görüşmesi başladı! 21 maddelik Gazze planı masada
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktıTrump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump - Netanyahu görüşmesi başladı! 21 maddelik Gazze planı masada
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! ABD ziyareti: Fevkaladenin fevkinde geçti | Muhalefete ayar üstüne ayar
Trump’ın kapsamlı Gazze barış planı haritası yayımlandı: Philadelphia Koridoru’nu İsrail’e bıraktı
Beyaz Saray'da Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür sonrası övgü dolu sözler: Kendisi benim dostum
Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın Konut Projesi müjdesi: 81 ilde 500 bin sosyal konut geliyor! Kimlere avantaj sağlanacak?
Kartal'dan derbi öncesi hata yok! Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı! 1 kişinin daha ifadesi alındı
Savunma sanayinde yerli motor devri! Karada, havada, denizde tam bağımsızlık
İslam Memiş'ten yeni uyarı: Altın fiyatı bu rakama yükselecek! Yatırımcıyı bekleyen 2 senaryo
Son dakika! Türkiye'den Sumud Filosu'na yardım: Su almaya başlayan bir teknedeki yolcular tahliye edildi
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyum atandı | 12 yönetici gözaltında
Emekliye ocakta yüzde 13.08 enflasyon zammı: SSK, BAĞ-KUR'lu için yeni ipucu geldi! Taban maaş 19 bin TL'yi aşacak
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den KAAN açıklaması: "Teslim tarihinde herhangi bir gecikme yok"
CHP'li Tekin'den Ali Mahir Başarır'a sert tepki: "Çok zıpladın haddini aştın"
ABD'nin 21 maddelik Gazze'de ateşkes planının detayları ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak
Spor yazarları Fenerbahçe - Antalyaspor maçını değerlendirdi!
Başörtüsüne hayır sapkınlığa evet! KKTC'de yeni skandal! AB'nin fonladığı dernek öğrencileri eşcinsel yapmak için çalışıyor
Suç örgütü lideri Barış Boyun'un ölüm talimatları ses kayıtlarına takıldı! İtalya-Türkiye iş birliği ile saldırılar önlendi
Enerjide köklü değişiklik! İki haftada 12 anlaşma! Türkiye'den küresel LNG hamlesi