Trump müstakbel başkan yardımcısını seçti! Kim bu JD Vance? Avrupa’ya veto İsrail’e destek

Girişim sermayedarı ve çok satan anı kitabı "Hillbilly Elegy"nin yazarı olan Vance, çekişmeli bir Cumhuriyetçi ön seçiminde Trump'tan aldığı destekle 2022'de Senato'ya seçilmişti. Vance'in geçmişte sıkı bir Trump muhalifi olduğu belirtilirken CNN International ise 2016 ve 2017 yıllarında Trump'ı ve politikalarını sert bir şekilde eleştiren tweetlerini beğendiğini bildirdi.

JD Vance ile ilgili en çok dikkat çeken detay ise sıkı İsrail yanlısı olması. Vance'nin müstakbel başkan yardımcısı adayı olarak belirlenmesinin ardından Ağlama Duvarı'nda çekilen görüntüsü gündem oldu.

JD Vance , "Önce Amerika" küresel politikasını teşvik ederken Avrupa ülkelerinin askeri savunma ve özellikle de üretim konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, böylece ABD'nin Çin'e karşı Asya'ya kaynak aktarabileceğini belirtiyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

UKRAYNA'YA MÜHİMMATA SON

Vance, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürebileceği konusunda şüphelerini dile getirerek ABD'nin Kiev'e aktarılan yardımı sürdürebilecek mühimmat üretmediğini söyledi.

Vance, ayrıca, "Amerikan çıkarları" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile etkileşim kurulması çağrısında bulundu ve "Putin'in nazik ve dost canlısı bir insan olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim. Onun farklı çıkarları olan bir insan olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insana farklı çıkarlarla karşılık vermesi gerektiğini savundum" dedi.

"ÖNCE AMERİKA" AMA İSRAİL HARİÇ

Vance, Trump gibi ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları durdurmak istediği bilinirken "Önce Amerika" politikasında bir tek İsrail'in istisna olduğunu belirtiyor.

İSRAİL'E GAZZE'DE "İŞİ BİTİRME" VAADİ

Vance, ABD'nin İsrail'e desteği konusunda konuştu ve Gazze'deki saldırılar için "Bu işi bitirmelerine izin vermeliyiz ve umarım bunun sonunda Orta Doğu'da yeni bir döneme geçilir" ifadelerini kullanmıştı.