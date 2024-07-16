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Trump müstakbel başkan yardımcısını seçti! Kim bu JD Vance? Avrupa’ya veto İsrail’e destek

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, müstakbel başkan yardımcısının Ohio Senatörü JD Vance olduğunu duyurdu. Girişim sermayedarı Vance ABD basınında geçmişte Trump karşıtı olan duruşu ile biliniyor. “Önce Amerika” politikasını benimseyeceğini söyleyen JD Vance, sadece İsrail’in bu politikadan muaf olacağını belirtiyor. Peki, kim bu JD Vance? “Önce Amerika” politikası nedir? İşte, JD Vance’in Avrupa, Ukrayna, Rusya ve İsrail’e yönelik tutumu…

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 12:22 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:56
Trump müstakbel başkan yardımcısını seçti! Kim bu JD Vance? Avrupa’ya veto İsrail’e destek

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ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin resmen aday olarak seçilmesinin ardından müstakbel başkan yardımcısının Ohio Senatörü JD Vance olduğunu duyurdu.

Donald Trump ve JD VanceDonald Trump ve JD Vance

TRUMP MÜSTAKBEL YARDIMCISINI SEÇTİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada "Uzun uzun müzakereler ve düşüncelerden sonra ve diğer birçok kişinin olağanüstü yeteneklerini göz önünde bulundurarak Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmeye en uygun kişinin Ohio Eyaleti Senatörü JD Vance olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.

KİM BU JD VANCE?

Trump ve JD Vance, eski başkan Pensilvanya mitinginde vurulmadan önce cumartesi günü Trump'ın Mar-a-Lago kulübünde buluşmuştu. Peki, kim bu JD Vance?

SIKI TRUMP MUHALİFİYDİ

Girişim sermayedarı ve çok satan anı kitabı "Hillbilly Elegy"nin yazarı olan Vance, çekişmeli bir Cumhuriyetçi ön seçiminde Trump'tan aldığı destekle 2022'de Senato'ya seçilmişti. Vance'in geçmişte sıkı bir Trump muhalifi olduğu belirtilirken CNN International ise 2016 ve 2017 yıllarında Trump'ı ve politikalarını sert bir şekilde eleştiren tweetlerini beğendiğini bildirdi.

AĞLAMA DUVARI'NDA POZ

JD Vance ile ilgili en çok dikkat çeken detay ise sıkı İsrail yanlısı olması. Vance'nin müstakbel başkan yardımcısı adayı olarak belirlenmesinin ardından Ağlama Duvarı'nda çekilen görüntüsü gündem oldu.

AVRUPA'YA DESTEK VETOSU

JD Vance, "Önce Amerika" küresel politikasını teşvik ederken Avrupa ülkelerinin askeri savunma ve özellikle de üretim konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, böylece ABD'nin Çin'e karşı Asya'ya kaynak aktarabileceğini belirtiyor ve şu ifadeleri kullanıyor:

Avrupa'nın başarılı olmasını istiyoruz ancak Avrupa'nın kendi güvenliğinde daha büyük bir rol üstlenmesi gerekiyor. Bunu sanayi olmadan yapamazsınız.

UKRAYNA'YA MÜHİMMATA SON

Vance, ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürebileceği konusunda şüphelerini dile getirerek ABD'nin Kiev'e aktarılan yardımı sürdürebilecek mühimmat üretmediğini söyledi.

Vance, ayrıca, "Amerikan çıkarları" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile etkileşim kurulması çağrısında bulundu ve "Putin'in nazik ve dost canlısı bir insan olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim. Onun farklı çıkarları olan bir insan olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu insana farklı çıkarlarla karşılık vermesi gerektiğini savundum" dedi.

"ÖNCE AMERİKA" AMA İSRAİL HARİÇ

Vance, Trump gibi ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları durdurmak istediği bilinirken "Önce Amerika" politikasında bir tek İsrail'in istisna olduğunu belirtiyor.

İSRAİL'E GAZZE'DE "İŞİ BİTİRME" VAADİ

Vance, ABD'nin İsrail'e desteği konusunda konuştu ve Gazze'deki saldırılar için "Bu işi bitirmelerine izin vermeliyiz ve umarım bunun sonunda Orta Doğu'da yeni bir döneme geçilir" ifadelerini kullanmıştı.

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