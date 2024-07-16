Son dakika haberleri… Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Salı günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 13 Filistinlinin öldüğünü, 26 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Han Yunus'a yönelik saldırının ardından Gazze'de bir okulu da hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL'DEN HAN YUNUS'A SALDIRI

Bakanlık, hava saldırısının Attar Sokağı'nda yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırların bulunduğu bir bölgenin yakınına isabet ettiğini söyledi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine salı günü düzenlediği saldırılarda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık görevlileri, Gazze'nin merkezindeki tarihi Nusayrat Mülteci Kampı'nda, ayrı ayrı bombardıman ve hava saldırılarında en az dört Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Bir İsrail hava saldırısında da Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayed'de dört kişinin öldüğü belirtildi.

ÖNCE MÜLTECİ KAMPI SONRA OKUL

Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in salı günü Gazze'nin merkezindeki bir okula düzenlediği hava saldırısında en az sekiz Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi. Bakanlık, saldırının Al-Nuseirat kampındaki Al-Awda okulunu vurduğunu söyledi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta binlerce sivilin sığındığı bölgeyi bombalamasını lanetliyoruz. Uluslararası toplumun ve kurallara dayalı dünya düzeni iddiasında bulunan devletlerin, İsrail söz konusu olunca büründükleri sessizliği şiddetle kınıyoruz. İsrail'in katliamlarını her platformda gündeme getirmeye ve savaş suçlarının yasal takipçisi olmaya devam edeceğiz. Netanyahu ve katliam şebekesi, soykırım ve savaş suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır.