Netanyahu yolsuzluk davasında 2 ay sonra yeniden hakim karşısında

Gazze'de binlerce sivili öldüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında 81. kez hakim karşısına çıktı. 28 Şubat’ta ABD ile birlikte İran’a yönelik saldırıların başlamasının ardından davalardan kaçan Netanyahu daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 81. kez hakim karşısına çıktı.
  • Netanyahu, ABD ile İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından ilk kez duruşmaya katıldı.
  • Netanyahu'nun iş insanı Shaul Elovitch lehine düzenleme yaptığı iddiasını içeren 4000 numaralı dava sona yaklaşıyor.
  • Yedioth Ahronoth sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek vaadinde bulunduğu 2000 numaralı davada 4 ila 8 duruşma kaldı.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Netanyahu'yu affetmesi için mektup göndermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında yeniden hakim karşısına çıktı.

Netanyahu (Görseller, EPA, Reuters ve AA'dan alınmıştır.)

81. KEZ HAKİM KARŞISINDA

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında 81. kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu. Netanyahu'nun, "İsrailli iş insanı Shaul Elovitch lehine milyonlarca dolarlık yasal düzenlemeleri onayladığı" suçlamasının ele alındığı 4000 numaralı davada ise sona yaklaşıldı.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun medyayı yönlendirdiği iddialarını içeren ve "2000 davası" olarak bilinen, Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek ve yasa çıkarma vaadinde bulunduğu davada 4 ila 8 duruşma kaldı.

Netanyahu'nun dün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik gerekçesiyle" iptal edilmişti.

İsrail Başbakanı, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen iki haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini istemiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

NETANYAHU HERZOG'DAN AF DİLEMİŞTİ

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

