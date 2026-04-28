Netanyahu, ABD ile İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından ilk kez duruşmaya katıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 81. kez hakim karşısına çıktı.

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında 81. kez hakim karşısına çıktı.



Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu. Netanyahu'nun, "İsrailli iş insanı Shaul Elovitch lehine milyonlarca dolarlık yasal düzenlemeleri onayladığı" suçlamasının ele alındığı 4000 numaralı davada ise sona yaklaşıldı.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun medyayı yönlendirdiği iddialarını içeren ve "2000 davası" olarak bilinen, Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek ve yasa çıkarma vaadinde bulunduğu davada 4 ila 8 duruşma kaldı.