Trump, Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Hamas yetkililerine suikast hedefiyle Doha'ya düzenlediği saldırıdan hatalar sonra Katar'ı ilgilen önemli bir kararnameye imza attı. Kararnamenin Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray (Takvim.com.tr)Beyaz Saray (Takvim.com.tr)

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararname kamuoyuyla paylaşıldı.

Katar'a yönelik dış saldırıların devam eden tehditleri hatırlatılan kararnamede, "ABD'nin politikası, Katar'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almaktır." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (AA)ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (AA)

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.

İsrail'in Katar saldırısı (Takvim.com.tr)İsrail'in Katar saldırısı (Takvim.com.tr)

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (AA)

NETANYAHU, KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile yaptığı görüşme sırasında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani'yi telefonla arayarak, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı için özür diledi.

Diplomatik kaynaklar, Katar tarafının özrü dikkatle not ettiğini ancak saldırıya ilişkin detaylı açıklama ve güvence beklentilerinin sürdüğünü aktardı.

Al Udeyd Hava Üssü (Takvim.com.tr)Al Udeyd Hava Üssü (Takvim.com.tr)

ORTADOĞU'DAKİ EN BÜYÜK ABD ÜSSÜ KATAR'DA

Öte yandan Katar, ABD için büyük bir önem ifade ediyor. Çünkü Doha'nın güneybatısında yer alan Al Udeyd Hava Üssü, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesisi konumunda.

Yaklaşık 10 bin askerin görev yaptığı bu üs, hem ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) ileri karargâhını hem de ABD Hava Kuvvetleri'nin 379. Hava Görev Tugayı'nın konuşlandığı stratejik bir merkez özelliğini de taşıyor.

Üste ABD'ye ait B-52, MQ-9 Reaper, RC-135, KC-135 gibi birçok gelişmiş hava unsuru bulunurken ülkenin komuta, ikmal, keşif, elektronik harp, insansız operasyon kabiliyetine de olanak sağlıyor.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri de burada rotasyon esaslı konuşlanmaktadır. Öte yandan İngiltere bu üste sürekli değil, dönemsel usule göre rotasyonla askerî personel bulunduruyor.

