Trump, Katar'a saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump , Katar 'ın güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış saldırılara karşı garanti altına almayı ve olası bir saldırıyı ABD'ye tehdit kabul eden başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani (AA)

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kararnamede, ABD'nin, Katar'ın toprağına, egemenliğine veya kritik altyapısına yönelik herhangi bir saldırıyı, ABD'nin barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak değerlendireceği de belirtildi.

Kararnamede ayrıca Katar'a saldırı durumunda, Washington'un, "ABD ve Katar'ın çıkarlarını savunmak ve barış ve istikrarı yeniden sağlamak için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri olmak üzere tüm yasal ve uygun önlemleri alacağı" vurgulandı.