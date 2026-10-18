Zelenskiy, istihbarat paylaşımının kesintiye uğradığını ancak daha sonra "engelin kaldırıldığını" belirterek, "Bunun için çok müteşekkiriz. Şu anda sistem çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli NBC'nin "Meet the Press" programına konuşan Zelenskiy, ABD'nin kısa bir duraklamanın ardından Rus füze saldırılarına karşı savunmaya yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya kritik istihbarat sağlamayı yeniden başlattığını söyledi.

Ukrayna lideri, Rus füze saldırılarına karşı savunmada ABD’den gelen istihbaratın yeniden sağlandığını belirtti. (Foto: AA)

ABD'NİN İSTİHBARAT AKIŞINI KESTİĞİ İDDİASI



Geçtiğimiz günlerde ABD yönetiminin Ukrayna'nın Rusya'daki enerji ve rafineri tesislerine yönelik saldırılarını durdurmaması halinde istihbarat paylaşımını askıya alacağı iddia edilmişti.

Ukraynalı bazı yetkililer de ABD'den gelen kritik istihbarat akışının aksadığını veya durduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu haftanın başlarında, Ukraynalı yetkililerin istihbarat akışının aksadığını söylemesine rağmen ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü ifade etmişti.