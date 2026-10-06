İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Tur Mahallesi, İsrail güçlerinin hukuksuz yıkım politikalarının ve aşırı sağcı siyasilerin gövde gösterisinin yeni adresi oldu. Mustafa Abu Sibeytan'a ait olduğu ve içerisinde 10 ailenin (çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 70 kişi) barındığı 5 katlı konut, çok sayıda askeri aracın ablukası eşliğinde buldozerlerle yerle bir edildi. Yıllarca süren yüksek para cezaları ve verilmeyen yapı ruhsatlarının ardından çıkarılan nihai yıkım emri, onlarca Filistinliyi bir gecede sokakta bıraktı.

Ben-Gvir ayrıca, son bir buçuk yıl içerisinde 10 bin yapıyı yıkarak mülklere el koyduklarını açıkladı. El konulan toplam arazinin büyüklüğünün Tel Aviv ve Givatayim kentleri kadar olduğunu ifade eden aşırı sağcı bakan, yürütülen sistematik gasp politikasının boyutunu da itiraf etmiş oldu.

Yıkım alanına bizzat gelerek askeri dozerlerin üzerine çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bölgedeki mülksüzleştirme operasyonunu açık bir propaganda şovuna dönüştürdü. Yıkılan yapının "öncesi ve sonrası" fotoğraflarını sosyal medya hesabından sergileyen Ben-Gvir, "İşler ancak böyle yürür" ifadeleriyle sahada uygulanan baskıcı yıkım politikasını övdü.

HAMAS: "ORGANİZE DEVLET TERÖRÜ VE SEÇİM PROPAGANDASI"

Yaşanan provokasyona sert tepki gösteren Hamas, yayımladığı basın açıklamasında Ben-Gvir'in doğrudan gözetiminde gerçekleştirilen yıkımın, İsrail yönetiminin Filistinlilerin haklarını çiğneyerek iç siyasette ve seçimlerde avantaj sağlama çabasının bir parçası olduğunu vurguladı. Yıkım alanında bakan düzeyinde sergilenen tavrı "işgal hükümetinin izlediği organize terörün somut göstergesi" olarak niteleyen Hamas, hiçbir baskı ve yıkım politikasının Filistin halkının iradesini kıramayacağını belirtti. Hareket, uluslararası toplumu ve insan hakları kuruluşlarını Kudüs, Batı Şeria ve iç kesimlerdeki zorla yerinden etme operasyonlarına karşı acil müdahaleye çağırdı.

YIKIM BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Kudüs Valiliği Medya Ofisi verileri, söz konusu operasyonun münferit bir uygulama olmadığını ortaya koyuyor. Açıklanan verilere göre, yalnızca son çeyrekte (temmuz-eylül dönemi) Kudüs genelinde 139 yıkım ve arazi tesviye işlemi gerçekleştirildi. Aynı zaman diliminde 140'ı doğrudan yıkım olmak üzere mülklere el koyma ve tahliyeyi kapsayan 150 tebligat daha çıkarıldı. Bölgede binlerce Filistinli, İsrail makamlarının ruhsat vermeme bahanesiyle sürdürdüğü sistematik yıkım tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

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