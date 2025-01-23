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Trump ilk onu aradı! Muhammed bin Selman’dan ABD’ye milyarlarca dolarlık teklif

ABD’nin 47. Başkanı seçilerek yeniden Beyaz Saray’a dönen Donald Trump’ın görüşme yaptığı ilk yabancı lider Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman oldu. Selman’ın Trump’a 600 milyar dolarlık bir teklifte bulunduğu bildirildi. Peki Washington-Riyad hattındaki telefon görüşmesinde neler konuşuldu? İşte Trump ile Selman’ın görüşmesinden detaylar…

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 11:21
Trump ilk onu aradı! Muhammed bin Selman’dan ABD’ye milyarlarca dolarlık teklif

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    ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde ilk telefon görüşmesini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la yaptı.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

    TRUMP İLK SELMAN'LA GÖRÜŞTÜ

    Trump'ın ilk görüşme için tercihi dikkat çekerken yeni döneminde önceliklerini de ortaya çıkardı.

    Görüşme sırasında Muhammed bin Selman'ın Trump'a Suudi Arabistan'ın ABD ile iş birliği ve yatırımları artırmayı hedeflediğini söylediği bildirildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

    SELMAN'DAN 600 MİLYAR DOLAR VAADİ

    Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'ya göre Selman, önümüzdeki dört yıl içinde Washington ile ticaret hacmi ve ABD'ye yapılacak yatırımın 600 milyar dolara ulaşabileceğini ve hatta uygun koşullar sağlandığında ise bu sayının daha da artabileceğini söyledi. Selman ayrıca, "ek fırsatlar ortaya çıkarsa" bu rakamın daha da artabileceğini belirtti.

    Suudi Arabistan'ın açıklamasında, Trump'ın Suudi Veliaht Prensi'ne, ortak çıkarları ilerletmek için Riyad ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu söylediği belirtildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf ArşiviSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ABD Başkanı Donald Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi

    ABD HUSİLERİ YENİDEN TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın kararını iptal etti ve ABD'nin Yemen'deki Husileri yeniden terör örgütü olarak tanımlayacağını duyurdu.

    Trump, Husi grubunu ilk olarak Ocak 2021'de, ilk başkanlığı sırasında Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlamıştı.

    Trump, Prens Selman için Onun kıçını ben kurtardım dediTrump, Prens Selman için Onun kıçını ben kurtardım dedi
    Trump, Prens Selman için 'Onun kıçını ben kurtardım' dedi

    HUSİ KARARI SELMAN'DAN SONRA MI GELDİ?

    Beyaz Saray'dan buna yönelik bir açıklama gelmese de Trump ve Selman'ın telefon görüşmesinde İran destekli Husilerin terör örgütü ilan edilmesi üzerine konuştukları iddia ediliyor.

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