GTA 6 yüzünden ABD'de siyasi tartışma! Biri suçladı, diğeri PS5 alacağını açıkladı
Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), ABD'de siyasetin gündemine taşındı. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Tim Burchett, oyunun çocukları şiddete ve suça yönlendirdiğini savunurken Demokrat Maxwell Frost'tan dikkat çeken bir yanıt geldi. Frost, çocukların hangi oyunları oynayacağına ebeveynlerin karar vermesi gerektiğini belirterek GTA 6 oynamak için PlayStation 5 satın alacağını açıkladı.
Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), bu kez ABD'de siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Cumhuriyetçi ve Demokrat iki Kongre üyesinin oyun hakkındaki birbirine zıt açıklamaları gündem oldu.
ABD merkezli TMZ'nin 18 Kasım 2026'da yayımladığı röportajlarda, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Tim Burchett ile Demokrat Kongre üyesi Maxwell Frost, GTA 6'nın şiddet içeriği konusunda farklı görüşler ortaya koydu.
CUMHURİYETÇİ VEKİLDEN GTA 6'YA SERT TEPKİ
Tennessee eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Tim Burchett, GTA 6'nın çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırdığını ileri sürdü.
Oyunu, silah zoruyla araç çalma ve polislere ateş etme gibi suçların nasıl işleneceğini gösteren bir rehbere benzeten Burchett, şiddet içerikli video oyunlarıyla gerçek hayattaki suçlar arasında bağlantı bulunduğunu iddia etti.
Çocuklarının bu tür oyunları oynamasına izin veren ebeveynleri de eleştiren Burchett, ailelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmesi gerektiğini savundu.
DEMOKRAT VEKİLDEN ŞAŞIRTAN YANIT: PS5 ALACAĞIM
Burchett'in açıklamalarına karşı çıkan Florida Temsilcisi Demokrat Maxwell Frost ise GTA 6'ya yönelik eleştirileri abartılı bulduğunu söyledi.
Çocukların hangi oyunları oynayacağına ebeveynlerin karar vermesi gerektiğini vurgulayan Frost, kendisinin GTA 6'yı oynamak için PlayStation 5 satın alacağını açıkladı.
Çocukluğunda GTA oynamasına izin verilmediğini anlatan Frost, bunun yerine The Simpsons: Hit & Run oynadığını belirtti.
GTA 6 ŞİDDETE TEŞVİK EDİYOR MU?
İki siyasetçi arasındaki görüş ayrılığı, şiddet içerikli video oyunlarının gerçek hayattaki davranışlara etkisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Burchett, bu tür oyunların gerçek hayattaki şiddeti artırdığını savunurken Frost, benzer oyunların başka ülkelerde de oynandığını ancak ABD'deki silahlı şiddet düzeyinin aynı olmadığını hatırlattı.
Öte yandan Burchett, eleştirilerine rağmen Kongre'nin oyuna yönelik yeni bir yasal düzenleme yapmasını talep etmedi.
Böylece iki Kongre üyesi, GTA 6'nın etkileri konusunda karşı karşıya gelirken çocukların oyun tercihlerinde ebeveynlerin sorumluluğu bulunduğu noktasında ortak görüş bildirdi.