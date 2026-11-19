Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), bu kez ABD'de siyasi tartışmanın merkezine yerleşti. Cumhuriyetçi ve Demokrat iki Kongre üyesinin oyun hakkındaki birbirine zıt açıklamaları gündem oldu.

CUMHURİYETÇİ VEKİLDEN GTA 6'YA SERT TEPKİ

Tennessee eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Tim Burchett, GTA 6'nın çocukları şiddete karşı duyarsızlaştırdığını ileri sürdü.

Oyunu, silah zoruyla araç çalma ve polislere ateş etme gibi suçların nasıl işleneceğini gösteren bir rehbere benzeten Burchett, şiddet içerikli video oyunlarıyla gerçek hayattaki suçlar arasında bağlantı bulunduğunu iddia etti.

Çocuklarının bu tür oyunları oynamasına izin veren ebeveynleri de eleştiren Burchett, ailelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmesi gerektiğini savundu.