Trump ile Netanyahu arasında ipler koptu mu? ABD basını gizli telefon görüşmelerini ifşa etti
Trump ile Netanyahu arasında ipler tamamen koptu mu? Washington-Tahran hattında İsrail'den habersiz varılan anlaşma Tel Aviv'de deprem etkisine yol açtı. Washington Post ikilinin perde arkasındaki kavgasını sızdırdı. Trump’ın Netanyahu’ya "Binaları havaya uçurmayı bırakın" diye rest çektiği ve kendisini 1930'ların Büyük Buhranı'na sürüklemekle suçladığı şok telefon görüşmelerinin tüm detayları...
Washington-Tahran hattında imzalanan mutabakat, İsrail'de deprem etkisine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki çatlak her geçen gün daha da büyürken ABD ve İsrail basını da ikilinin krizine dikkat çekiyor.
"TELEFONLAR ARTIK DOSTANE DEĞİL"
The Washingtom Post "Trump ve Netanyahu'nun karmaşık ilişkisinin iç yüzü" başlıklı bir değerlendirme yayımladı ve özellikle de Lübnan krizine dikkat çekti ve "Sık sık gelen telefonlar artık eskisi kadar dostane değil" dedi.
Gergin telefon görüşmesine dikkat çeken Washington Post, Trump'ın Netanyahu'ya "sert sözler" söylediğini belirtti. Görüşmeye aşina olan kişilerin aktardığına göre Trump, Lübnan konusunda Netanyahu ile yaptığı yakın tarihli bir görüşmede "Neden binaları havaya uçuruyorsunuz?" diye sordu ve "Binaları havaya uçurmayı bırakın" dedi. Ayrıca bir başka görüşmede ise savaşın tetiklediği küresel ekonomik durgunluğun, adını Herbert Hoover ve 1930'lardaki Büyük Buhran ile yan yana getirebileceğinden şikayet etti.
"TRUMP TAŞMA NOKTASINA GELDİ"
Trump'ın son haftalarda savaşı sonlandırmak isterken, daha da körükleyen Netanyahu'ya karşı öfkesinin zaman zaman taşma noktasına geldiğine dikkat çeken Washington Post, barış anlaşmasının eşiğinde bu ilişkinin kritik olduğunu belirtti.
İsrailli yetkililerin açıklanan ateşkes kararı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Washington Post, "Trump'ın bir anlaşmadan ziyade askeri müdahaleye daha yatkın olduğunu değerlendirmişlerdi. Bir kaynak, İsrailli yetkililerin olası müdahalelere karşı teyakkuzda olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.
Görüşme hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilerin aktardığına göre, potansiyel bir anlaşmanın nükleer silah hükümlerine ilişkin yapılan yakın tarihli bir telefon görüşmesinde Netanyahu, "Donald, bunu nasıl doğrulayacaksın?" diye sordu. Diğer görüşmelerde ise geçmişe atıfta bulunarak İranlılara neden güvenilmemesi gerektiğine dair gerekçeler sundu.
NETANYAHU HERKESİ BOMBALAMAK İSTİYOR
Trump'ın, danışmanlarına Netanyahu'yla kimsenin başa çıkamayacağını ve "herkesi bombalamak" istediğini söylediği iddia ediliyor. Trump, Wall Street Journal'a verdiği son röportajda Netanyahu hakkında, "Onu harika buluyorum, ama bazen kendini kaptırıyor." dedi.
Trump'ın Netanyahu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir yönetim yetkilisi, görüşmelerin genellikle İsrail liderinin daha fazla askeri müdahale çağrısında bulunmasını içerdiğini ve Trump'ın bundan bıktığını söyledi.
TRUMP'I BIKTIRAN İSTEKLER
Washington Post'a konuşan kaynak "Bibi, Başkan'a neden bir şeyi havaya uçurması gerektiğini, İsrail istihbaratının bunu nasıl ve ne zaman yapacağını bildiğini anlatıyor ve Başkan da dinliyor. Telefon görüşmeleri genellikle aynı şekilde geçiyor." dedi.
"ANLAŞMA TASLAĞIYLA NETANYAHU'YU AŞAĞILADI"
Geçtiğimiz hafta Netanyahu'nun, Trump'ın İsrail'i dışlayarak İran ile bir anlaşma imzalayacağını duyunca görüşme talep ettiği belirtildi. Yetkiliye göre anlaşma taslağı günler sonra gösterildi.
Trump geçtiğimiz Pazar verdiği bir röportajda İsraillilerin anlaşmayı beğeneceğini söyledi. Washington Post, anlaşmayı İsraillilerin önceden görmemesinin Netanyahu için kamuoyunda bir aşağılama niteliğinde olduğunu belirtti.
Ortadoğu Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olan Nathan Sachs, "Bibi, Trump'ın kendisine sırt çevirmesinden çok korkuyor ancak aynı zamanda Trump'ı İran'a saldırmak da dahil olmak üzere her şeye ikna edilebilecek bir adam olarak görüyor" dedi.