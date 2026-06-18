Trump ile Netanyahu arasında ipler koptu mu? ABD basını gizli telefon görüşmelerini ifşa etti

Washington-Tahran hattında imzalanan mutabakat, İsrail'de deprem etkisine yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki çatlak her geçen gün daha da büyürken ABD ve İsrail basını da ikilinin krizine dikkat çekiyor.

Trump ve Netanyahu, Fotoğraflar: Takvim, Reuters

"TELEFONLAR ARTIK DOSTANE DEĞİL"

The Washingtom Post "Trump ve Netanyahu'nun karmaşık ilişkisinin iç yüzü" başlıklı bir değerlendirme yayımladı ve özellikle de Lübnan krizine dikkat çekti ve "Sık sık gelen telefonlar artık eskisi kadar dostane değil" dedi.

Gergin telefon görüşmesine dikkat çeken Washington Post, Trump'ın Netanyahu'ya "sert sözler" söylediğini belirtti. Görüşmeye aşina olan kişilerin aktardığına göre Trump, Lübnan konusunda Netanyahu ile yaptığı yakın tarihli bir görüşmede "Neden binaları havaya uçuruyorsunuz?" diye sordu ve "Binaları havaya uçurmayı bırakın" dedi. Ayrıca bir başka görüşmede ise savaşın tetiklediği küresel ekonomik durgunluğun, adını Herbert Hoover ve 1930'lardaki Büyük Buhran ile yan yana getirebileceğinden şikayet etti.

"TRUMP TAŞMA NOKTASINA GELDİ"

Trump'ın son haftalarda savaşı sonlandırmak isterken, daha da körükleyen Netanyahu'ya karşı öfkesinin zaman zaman taşma noktasına geldiğine dikkat çeken Washington Post, barış anlaşmasının eşiğinde bu ilişkinin kritik olduğunu belirtti.

İsrailli yetkililerin açıklanan ateşkes kararı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Washington Post, "Trump'ın bir anlaşmadan ziyade askeri müdahaleye daha yatkın olduğunu değerlendirmişlerdi. Bir kaynak, İsrailli yetkililerin olası müdahalelere karşı teyakkuzda olduklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Görüşme hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilerin aktardığına göre, potansiyel bir anlaşmanın nükleer silah hükümlerine ilişkin yapılan yakın tarihli bir telefon görüşmesinde Netanyahu, "Donald, bunu nasıl doğrulayacaksın?" diye sordu. Diğer görüşmelerde ise geçmişe atıfta bulunarak İranlılara neden güvenilmemesi gerektiğine dair gerekçeler sundu.