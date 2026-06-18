Moskova'ya yılın en yoğun İHA saldırısı: Ulaşım ve hava trafiği felç oldu

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ukrayna'nın Moskova'ya yönelik İHA saldırılarında 190'dan fazla İHA'nın vurulduğu bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA parçalarının düştüğü yerlerde çalışmaların sürdüğünü ve Sadovod alışveriş merkezinde hasar oluştuğunu açıkladı.

Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşan bazı İHA'lar nedeniyle rafineride yangın çıktığı ve çevre yolunun bazı kısımlarının kapatıldığı belirtildi.

Moskova'daki havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğu ve yolculara destek için ek personel görevlendirildiği duyuruldu.

Aeroflot, uçuş iptali durumunda yolcuların havalimanına gelmemesi gerektiğini ve bilet işlemlerinin uzaktan yapılabileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırı düzenlediği bildirildi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova üzerinde 190'dan fazla Ukrayna İHA'sının hava savunma sistemlerince vurulduğunu belirtti. Ukrayna İHA'sı Moskova'da petrol rafinerisini vurdu İHA parçalarının düştüğü yerde gerekli çalışmaların yapıldığını aktaran Sobyanin, hava savunma sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Sobyanin ayrıca Moskova'nın en büyük pazarlarından biri olan Sadovod alışveriş merkezinin bulunduğu alanda da saldırılar nedeniyle hasar meydana geldiğini belirterek "Herhangi bir yaralanma olmadı, acil servis ekipleri enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Moskova'yı hedef aldı, Fotoğraflar: Reuters PETROL RAFİNERİSİNİ VURDULAR Sobyanin, daha önce yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova'ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA'nın Moskova Petrol Rafinerisi'ne ulaşmayı başardığını aktarmış, olayın ardından oluşacak olumsuz etkileri azaltmak için bütün önlemlerin alındığını ifade etmişti. Saldırılar sonucunda Moskova'nın çevre yolunun bazı kısımları kapatılırken sürücülere alternatif yollar öneriliyor. Ukrayna İHA'larının saldırılarının bu yıl Moskova ve çevresine yönelik en yoğun saldırılarından biri olduğu belirtiliyor.