YENİ NESİL MOTOR MARS GÖREVLERİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR

NASA mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, "lityum beslemeli magnetoplazmadinamik (MPD) itki sistemi" olarak adlandırılıyor. Teknoloji ilk kez 1960'lı yıllarda ortaya atılmış olsa da bugüne kadar operasyonel olarak kullanılmadı.

Sistem, lityumdan elde edilen plazmayı güçlü manyetik alanlar ve elektrik akımıyla hızlandırarak itki oluşturuyor. Bu yöntem sayesinde mevcut elektrikli motorlara göre daha yüksek güç ve daha fazla itki üretilebiliyor.

NASA yetkilileri, teknolojinin ilerleyen süreçte insanlı Mars görevlerinin yanı sıra derin uzay robotik görevlerinde de kullanılabileceğini belirtti.