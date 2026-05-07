NASA, insanlı Mars görevlerinde kullanılabilecek yeni nesil elektromanyetik itki sistemi için önemli bir testi başarıyla tamamladı. Lityum buharıyla çalışan deneysel motor, şimdiye kadar ABD'de test edilen en güçlü elektrikli uzay itki sistemlerinden biri oldu.
Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratory'de (JPL) gerçekleştirilen testlerde motor, 120 kilovata kadar güç seviyesine ulaştı. Bu değer, NASA'nın aktif görevlerde kullandığı elektrikli itki sistemlerinin çok üzerine çıktı.
ScienceDaily'de yer alan bilgilere göre geliştirilen sistem, gelecekte hem insanlı Mars görevlerinde hem de derin uzay keşiflerinde kullanılabilecek potansiyele sahip görülüyor.
YENİ NESİL MOTOR MARS GÖREVLERİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR
NASA mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, "lityum beslemeli magnetoplazmadinamik (MPD) itki sistemi" olarak adlandırılıyor. Teknoloji ilk kez 1960'lı yıllarda ortaya atılmış olsa da bugüne kadar operasyonel olarak kullanılmadı.
Sistem, lityumdan elde edilen plazmayı güçlü manyetik alanlar ve elektrik akımıyla hızlandırarak itki oluşturuyor. Bu yöntem sayesinde mevcut elektrikli motorlara göre daha yüksek güç ve daha fazla itki üretilebiliyor.
NASA yetkilileri, teknolojinin ilerleyen süreçte insanlı Mars görevlerinin yanı sıra derin uzay robotik görevlerinde de kullanılabileceğini belirtti.
TEST SIRASINDA 2 BİN 800 DERECEYİ AŞTI
24 Şubat'ta yapılan testte motor toplam beş kez ateşlendi. Test sırasında tungsten elektrotun sıcaklığı 2 bin 800 santigrat derecenin üzerine çıktı. Elektrotun beyaz renkte parlayacak seviyeye ulaştığı aktarıldı.
Deneyler, metal buharı kullanan yüksek güçlü motorların güvenli şekilde test edilmesi için özel olarak tasarlanan vakum odasında gerçekleştirildi.
NASA Başkanı Jared Isaacman, testin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Mars hedefinden vazgeçmedik. Bu test, Amerikalı astronotları Kızıl Gezegen'e gönderecek teknolojiler konusunda önemli ilerleme sağlandığını gösteriyor."
ELEKTRİKLİ İTKİ SİSTEMLERİ YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR
Elektrikli itki sistemleri, klasik kimyasal roketlere göre çok daha verimli çalışıyor. Bu motorlar ani ve yüksek patlama gücü üretmek yerine uzun süre boyunca sürekli itki sağlayarak uzay aracını kademeli şekilde hızlandırıyor.
NASA'nın Psyche görevi de benzer prensiple çalışan elektrikli motorlar kullanıyor. Ancak yeni test edilen MPD sistemi, Psyche'de kullanılan motorlardan yaklaşık 25 kat daha yüksek güç üretebildi.
Uzmanlara göre bu teknoloji, yakıt ihtiyacını ciddi şekilde azaltırken daha ağır yüklerin uzaya taşınmasını da mümkün hale getirebilir.
HEDEF MEGAWATT SEVİYESİNE ULAŞMAK
Araştırmacılar şimdi motorun gücünü daha da artırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda her bir motor için 500 kilovat ile 1 megavat arasında güç seviyesine ulaşılması hedefleniyor.
NASA'ya göre insanlı Mars görevleri için toplamda 2 ila 4 megavat arasında enerji gerekecek. Bunun için birden fazla motorun aynı anda çalışması ve sistemin yaklaşık 23 bin saat boyunca kesintisiz görev yapabilmesi gerekiyor.
NÜKLEER ENERJİYLE BİRLEŞİRSE MARS YOLCULUĞUNU HIZLANDIRABİLİR Uzmanlar, lityum plazma motorlarının nükleer enerji sistemleriyle birlikte kullanılmasının Mars görevlerinde büyük avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.
Bu kombinasyon sayesinde:
GELİŞTİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Projede NASA'nın JPL merkeziyle birlikte Princeton Üniversitesi ve Glenn Research Center da görev alıyor. Çalışmalar, NASA'nın 2020 yılında başlattığı Space Nuclear Propulsion programı kapsamında yürütülüyor.
Projede NASA'nın JPL merkeziyle birlikte Princeton Üniversitesi ve Glenn Research Center da görev alıyor. Çalışmalar, NASA'nın 2020 yılında başlattığı Space Nuclear Propulsion programı kapsamında yürütülüyor.

Programın temel amacı, gelecekte kullanılacak megawatt sınıfı nükleer elektrikli itki sistemlerini geliştirmek olarak gösteriliyor.
