Trump Hollywood elçilerini seçti: Mel Gibson, Sylvester Stallone, Jon Voight…

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlamadan üç gün önce Hollywood elçilerini belirledi.

Donald Trump, Takvim FOtoğraf Arşivi

TRUMP HOLLYWOOD ELÇİLERİNİ BELİRLEDİ

Trump, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'ın "yabancı ülkelere kaptırılan işleri geri almak için film endüstrisini temsil edecek "özel elçiler" olacağını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

AFP

Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'u, harika ama çok sorunlu bir yer olan Hollywood, California'ya Özel Elçiler olarak duyurmaktan onur duyuyoru. Onlar, son dört yıldır yabancı ülkelere çok fazla iş kaybeden Hollywood'u, her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek amacıyla bana Özel Elçiler olarak hizmet edecekler.

MEL GIBSON, SLYVESTER STALLONE, JON VOIGHT

Trump paylaşımında ayrıca, "Bu üç yetenekli insan benim gözlerim ve kulaklarım olacak, onların önerdiklerini yapacağım. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi gibi, Hollywood'un Altın Çağı olacak!" ifadelerine yer verdi.

Mel Gibson, Takvim Fotoğraf Arşivi

Sylvester Stallone, Mel Gibson ve Jon Voight, 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde Trump'a büyük destek vermişti.

Angelina Jolie'nin kendisi gibi oyuncu olan babası Jon Voight Trump'I Abraham Lincoln'e benzettiğini söylemiş Sylvester Stallone ise "ikinci George Washington" demişti. Mel Gibson açıkça Trump'a oy vereceğini söylemişti.