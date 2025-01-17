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İsrail’de ateşkes çıkmazı! Smotrich ve Ben Gvir tehdit etti: Netanyahu hükümeti düşecek mi?

Gazze’de ateşkes anlaşmasının ardından İsrail’de büyük bir kriz patlak verdi. İsrail’in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich, ateşkes anlaşmasının kabul edilmesi halinde görevlerinden istifa edeceklerini duyurdu. Ben Gvir, “Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu. Peki iki isim istifa ederse Netanyahu hükümeti düşebilir mi?

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 11:19
İsrail’de ateşkes çıkmazı! Smotrich ve Ben Gvir tehdit etti: Netanyahu hükümeti düşecek mi?

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    Hamas ve İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takasını öngören anlaşmayı kabul etti. Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes anlaşmasının imzalandığı duyurulurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi de anlaşmanın güvenlik kabinesinde bugün oylamaya sunulacağını bildirdi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, DHAİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, DHA

    İSRAİL'DE ATEŞKES ÇIKMAZI

    Ateşkes kararı Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sevinçle karşılanırken İsrail'de ise iç karışıklık patlak verdi.

    AŞIRI SAĞCI BAKANLAR NETANYAHU'YU TEHDİT ETTİ

    Aşırı sağcı bakanlar, Netanyahu'yu istifayla tehdit ediyor. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi, perşembe günü ateşkes-rehine anlaşmasına karşı olduğunu tekrarladı ve hükümetteki üyeliğinin devamının, Hamas'ın askeri olarak yenilmeden savaşın bitmemesine bağlı olduğunu vurguladı.

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    SMOTRICH "İSTİFA EDERİM" DEDİ

    Smotrich'in partisi tarafından yapılan açıklamada "Parti Başkanı Bakan Bezalel Smotrich Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, anlaşmanın ilk aşamasının tamamlanmasının hemen ardından İsrail'in Hamas'ı yok etmek için savaşa dönmesini ve tüm rehinelerin iade edilmesini, kesin zafer kavramında değişiklik yapılmasını sağlama yönündeki taleplerinin arkasında duruyor" ifadelerine yer verildi ve bunun "partinin hükümette ve koalisyonda kalmasının koşulu" olduğu belirtildi.

    İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Reutersİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Reuters

    Çok sayıda İbranice medya raporuna göre Smotrich, anlaşma imzalanmadan önce Netanyahu'dan ön garantiler talep etti.

    İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Başbakan Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BEN GVİR: İSRAİL TESLİM OLDU

    İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması ile ilgili konuştu ve "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.

    Ateşkes anlaşmasını "pervasızca" olarak nitelendiren Ben Gvir, bunun Hamas'ı cesaretlendirdiğini söyledi ve ateşkesin uygulanması halinde Partisi Otzma Yehudit'in hükümetten ayrılacağını duyurdu.

    Ben-Gvir, televizyondan yaptığı açıklamada, "Şekillenen anlaşma pervasız bir anlaşmadır" dedi ve bunun, yüzlerce Filistinli militanı serbest bırakarak ve Gazze'deki stratejik bölgelerden çekilerek "savaşın kazanımlarını sileceğini" ve Hamas'ın yenilmez olacağını söyledi.

    Otzma Yehudit lideri, "Bu anlaşma onlara (Hamas'a) rehineler alıp saldırabileceklerini ve günün sonunda istediklerini elde edebileceklerini öğretiyor" dedi.

    İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, EPAİsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, EPA

    MECLİS KARIŞTI! NETANYAHU HÜKÜMETİ DÜŞECEK Mİ?

    Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi mecliste 7 ve Ben Gvir'in Yahudi Gücü Partisi ise 6 sandalyeye sahip. 120 sandalyeli meclise Netanyahu 68 milletvekilinin desteğini alıyor ve iktidarda kalabilmesi için ise en az 61 milletvekiline ihtiyaç duruyor. Böylece Smotrich ve Ben Gvir'in ayrılması halinde Netanyahu iktidardan düşebilir.

    Yair Lapid, Takvim Fotoğraf ArşiviYair Lapid, Takvim Fotoğraf Arşivi

    Fakat Ben Gvir ve Smotrich'in açıklamalarının ardından ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi'nin lideri Yair Lapid, netanyahu'ya destek verebileceğini duyurdu. Lapid'in partisinin ise mecliste 24 milletvekili var.

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