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ABD'den Hamas itirafı: Görüşmeler devam ediyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit ederek, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail’e danışıldı." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 23:45 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 23:45
ABD’den Hamas itirafı: Görüşmeler devam ediyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BEYAZ SARAY HAMAS İDDİASINI DOĞRULADI

ABD'li sözcü, "ABD'nin Hamas'ın elindeki Amerikalı esirlerin kurtarılması için" Hamas'la doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.

Beyaz Saray Sözcüsü  Karoline Leavitt (AFP)Beyaz Saray Sözcüsü  Karoline Leavitt (AFP)

Leavitt, "Bu müzakereleri yürüten özel temsilci (Steve Witkoff), herkesle konuşma yetkisine sahiptir ve bu konuda İsrail'e danışıldı. Bunlar halen devam eden görüşmeler, o yüzden şu an detaya girmeyeceğim. Söz konusu olan Amerikalıların hayatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü, dünyanın herhangi bir yerinde ülke çıkarları doğrultusunda birçok görüşme yaptıklarını ve Amerikan halkı için doğru olan şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

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