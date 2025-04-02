Savaş gemileri ve savaş uçaklarından sonra gerçek mermili tatbikat! Çin Tayvan için harekete geçti

Asya Pasifik'te sular ısınıyor. Çin, Tayvan'a konuşlandırdığı 19 savaş gemisi ve 50 savaş uçağının ardından canlı atış tatbikatına başladı.

Çin Tayvan'da gerçek mermili tatbikata başladı, AFP

ÇİN GERÇEK MERMİLERLE TATBİKATA BAŞLADI

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Çin ordusunun Tayvan yakınlarında devam eden sürpriz tatbikatlarını artırarak Doğu Çin Denizi'nde yani Tayvan yakınlarında gerçek mermili saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin Tayvan'da gerçek mermili tatbikata başladı, AFP

TAYVAN BOĞAZI'NDA "ABLUKA VE KONTROL"

Çin silahlı kuvvetleri bugün Tayvan Boğazı'nın orta ve güney kesimlerinde "Strait Thunder-2025A" adı verilen tatbikat başlattı. Tatbikatın odak noktası, birliklerin "ortak abluka ve kontrol" ve "kilit hedeflere hassas vuruşlar" yapma yeteneklerini test etmek oldu. Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, kara birliklerinin gerçek atışlı uzun menzilli vuruş tatbikatı yaptığını söyledi ve "Tatbikatlarda, kilit limanlar ve enerji tesisleri gibi simüle edilmiş hedeflere hassas vuruşlar yapıldı ve amaçlanan sonuçlara ulaşıldı." dedi.

Pekin'in silahlı kuvvetleri Tayvan'ın bir görüntüsünü, üzerinde 'Yaklaşıyoruz' ifadesiyle birlikte yayınladı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

TAYVAN'A AÇIK TEHDİT

Doğu Cephesi Komutanlığı, tatbikatların "Tayvan Bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerine karşı "sert bir uyarı ve güçlü bir caydırıcılık" olduğunu belirterek bunları "Çin'in egemenliğini ve ulusal birliğini korumak için meşru ve gerekli bir eylem" olarak nitelendirdi.

SAVAŞ UÇAKLARI, SAVAŞ GEMİLERİ TAYVAN'DA

Çin ordusu dün Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-Te'ye "asalak" diyerek saldırmış ve ardından Tayvan, bugün en az 19 Çin savaş gemisinin yanı sıra büyük bir Şandong uçak gemisinin özerk adası yakınlarında devriye gezdiğini tespit ettiğini duyurmuştu.