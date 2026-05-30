Marco Rubio duyurdu: Tom Barrack'ın Suriye'de görev süresi doldu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi unvanının süresinin dolduğunu bildirdi. Rubio, Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Tom Barrack, Fotoğraflar: Takvim, AFP

BARRACK'IN SÜRESİ DOLDU

Rubio, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Barrack'ın bölgedeki uzmanlığının ve ilişkilerinin yönetimin hedeflerine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Rubio, "Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir." notunu düştü.

Beyza Türkyılmaz