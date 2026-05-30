Marco Rubio duyurdu: Tom Barrack'ın Suriye'de görev süresi doldu
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın resmi unvan süresi dolduğunu fakat Trump yönetiminin Suriye ve Irak politikalarında öncü bir rol oynamaya devam edeceğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi unvanının süresinin dolduğunu bildirdi. Rubio, Barrack'ın Suriye ve Irak politikalarında yer almaya devam edeceğini söyledi.
BARRACK'IN SÜRESİ DOLDU
Rubio, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye Özel Temsilcimiz olarak paha biçilmez bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.
Barrack'ın bölgedeki uzmanlığının ve ilişkilerinin yönetimin hedeflerine hizmet etmeye devam edeceğini belirten Rubio, "Kendisi, Trump Yönetimi için hem Suriye hem de Irak'ta öncü bir rol oynamayı sürdürecek; buralarda sahip olduğu uzmanlık, ilişkiler ve 'Önce Amerika' (America First) gündemine olan hakimiyeti, harika ülkemiz adına kazanımlar sağlamaya devam edecektir." notunu düştü.