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Trump “Bizi becermek için kuruldu” dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal

Transatlantik hattında gerilim artarken ABD Başkanı Donald Trump gündeme damga vuracak bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği’nin (AB), ABD’yi “becermek için” kurulduğunu söyleyen Trump, AB’ye yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini ilan etti. Trump’ın açıklamaları ile gerilim daha da artarken Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında planlanan toplantı iptal edildi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 09:48
Trump Bizi becermek için kuruldu dedi AB’ye vergi getirdi! Gerilim arttı Rubio-Kallas görüşmesi iptal

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ABD Başkanı Donald Trump dün gece Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'yi "becermek" için kurulduğunu söyledi. Trump ayrıca AB'den yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi getireceğini ilan ederken bir taraftan da üst düzey AB-ABD diplomatik görüşmeleri iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

TRUMP'TAN AB'YE GÜMRÜK VERGİSİ

Trump Beyaz Saray'da döndükten sonra ilk kabine toplantısında vergilerinin çok yakında AB'yi etkileyeceğini söylemişti. Trump dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Genel olarak yüzde 25 olacak ve bu otomobiller ve diğer tüm şeyler için geçerli olacak" dedi.

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"AB ABD'Yİ BECERMEK İÇİN KURULDU"

AB'ye gümrük vergisi getireceğini duyuran Trump "Avrupa Birliği ABD'yi becermek için kuruldu amacı bu. Ve bunu iyi başardılar ama şimdi ben başkanım." dedi.

Trump, AB'nin Amerika'nın otomobillerini veya tarım ürünlerini kabul etmeyerek "gerçekten Amerika'dan faydalandığını" söyledi ve "Avrupa Birliği ile yaklaşık 300 milyon dolarlık açığımız var" dedi. Bloğun misilleme yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise "Yapamazlar; yani deneyebilirler ama yapamazlar" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

GERİLİM ARTTI GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

Trump AB'ye yönelik vergi uygulamasını duyururken üst düzey AB-ABD diplomatik görüşmeleri iptal edildi.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında planlanan toplantı, Avrupa ile ABD arasındaki siyasi gerginliğin arttığı bir dönemde "program sorunları" nedeniyle çarşamba günü aniden iptal edildi.

Her iki tarafın yetkilileri, geçen ay Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelen ikilinin Washington'da bir araya gelmesinin program zorlukları nedeniyle engellendiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, EPAABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Kaja Kallas, EPA

ABD'DEN ÇELİK VE ALÜMİNYUM KARARI

Amerika Öncelikli politikası doğrultusunda tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump Çin'den gelen mallara da yüzde 10 oranında gümrük vergisi koydu ve ABD'nin en yakın komşularının uyuşturucu ve silah kaçakçılığına karşı sınırlarını güçlendirme kararının ardından Kanada ve Meksika'yı beklemeye almasına rağmen, bu ülkeleri yüzde 25'lik oranlarla tehdit etmeye devam ediyor.

Trump ayrıca, Amerikan firmalarına vergi uygulayan herhangi bir ülkeninkine eşit "karşılıklı tarifeler" uygulamakla tehdit etti. Bu, neredeyse tüm mallara yüzde 20 oranında KDV uygulayan İngiltere'nin özellikle kötü etkilenmesi anlamına gelebilir.

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