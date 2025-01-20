Tören için tüm hazırlıklar tamam: ABD’de ikinci Trump devri başlıyor!

Tören için tüm hazırlıklar tamamlandı. ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump, dün yemin töreni için başken Washington'a ulaştı. Trump, tören öncesi iktidara dönüşünü havai fişek gösterisiyle kutladı.

Trump, bugün Washington saati ile saat 12.00'de (TSİ ile 20.00) yemin edecek. Trump daha sonra, yürütme emirlerini veya muhtıraları imzalamak üzere ABD Kongre Binası'ndaki Başkanlık İmza Odası Töreni için yardımcıları ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Ardından, yeni başkan, başkan yardımcısı, Senato liderleri ve JCCIC üyelerinin katılacağı bir Kongre Öğle Yemeği düzenlenecek. Trump daha sonra büyük ihtimalle başkanlık geçit töreni için Capital One Arena'ya gidecek. Trump'ın yemin töreninin beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle kapalı mekana alındığı duyuruldu.

Bu nedenle biletli 220 bin kişiden binlercesi töreni izleyemeyecek. Trump, açılış töreninin 1985'ten bu yana ilk kez kapalı mekana taşınması kararından dolayı mutlu olduğunu söyledi.