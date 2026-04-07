ABD Büyükelçisi, Türkiye ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahaleleri nedeniyle takdir etti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede polise yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Barrack yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, bugün İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'na yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılar, uluslararası düzene yönelik saldırılardır ve ulusları bir arada tutan ilkelere karşı bir saldırı niteliğindedir. Türkiye'yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz."