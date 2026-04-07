Tom Barrack'tan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack teröristlerin İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede polise yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Barrack "Türkiye’yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tom Barrack'tan İstanbul'daki saldırıya ilişkin açıklama
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu bölgesinde polise yapılan saldırıyı kınadı.
  • Barrack, diplomatik temsilciliklere yapılan saldırıların uluslararası düzene yönelik saldırılar olduğunu belirtti.
  • ABD Büyükelçisi, Türkiye ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahaleleri nedeniyle takdir etti.
  • Saldırı, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgede gerçekleşti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgede polise yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Teröristler etkisiz hale getirildi, Fotoğraflar: AA, DHA, Reuters

Barrack yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, bugün İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'na yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Diplomatik temsilciliklere yapılan saldırılar, uluslararası düzene yönelik saldırılardır ve ulusları bir arada tutan ilkelere karşı bir saldırı niteliğindedir. Türkiye'yi ve Türk güvenlik güçlerini hızlı ve kararlı müdahalelerinden dolayı takdir ediyoruz."

