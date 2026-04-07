KÜRESEL ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Orta Doğu'da süren çatışmaların etkisiyle küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş, ülkeleri hem ekonomik hem de sosyal açıdan zor durumda bırakıyor. Arz güvenliğine dair endişelerin artmasıyla birlikte, pek çok ülke enerji tüketimini azaltmaya ve maliyet baskısını hafifletmeye yönelik adımlar atıyor.

AA'dan alınmıştır.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ARZ ENDİŞESİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından, enerji taşımacılığı açısından kritik bir nokta olan Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıklar küresel dengeleri sarstı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği bu bölgedeki riskler, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Brent petrol savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış gösterirken, doğal gaz piyasasında da benzer bir yükseliş dikkat çekiyor.

ASYA ÜLKELERİNDE KISITLAYICI ÖNLEMLER

Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan Asya ülkeleri, tüketimi doğrudan azaltmaya yönelik uygulamalara yöneldi. Bangladeş, Endonezya, Hindistan, Güney Kore ve Filipinler gibi ülkelerde çalışma saatleri düşürülürken, uzaktan çalışma teşvik ediliyor ve yakıt kullanımına sınırlamalar getiriliyor. Bu önlemler, günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor.

AVRUPA'DA MALİ DESTEK POLİTİKALARI

Avrupa ülkeleri ise enerji krizine daha çok ekonomik araçlarla müdahale ediyor. Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede vergi indirimleri, devlet destekleri ve fiyat sınırlamaları devreye alınmış durumda. Avrupa Birliği de vatandaşları daha az enerji tüketmeye teşvik ederken, artan ithalat maliyetleri bütçeler üzerinde baskı oluşturuyor.

TÜRKİYE'DE EŞEL MOBİL UYGULAMASI

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansımasını azaltmak amacıyla eşel mobil sistemi uygulanıyor. Bu yöntemle, vergi düzenlemeleri aracılığıyla fiyat dalgalanmalarının etkisi dengelenmeye çalışılıyor.

UZUN VADEDE ENERJİ GÜVENLİĞİ ARAYIŞI

Krizin derinleşmesiyle birlikte ülkeler sadece kısa vadeli çözümlerle yetinmeyip, uzun vadeli stratejilere de ağırlık veriyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve alternatif kaynaklara yönelim, gelecekte benzer krizlerin etkisini azaltmayı hedefleyen başlıca adımlar arasında yer alıyor.