İsrail’de Netanyahu hesaplaşması: Neden 8 ay önce ateşkes demedin? Trump baskısı: Biden gitti Bibi bitti

Gazze'de Hamas'ın 15 aydır devam eden direnişinin ardından ateşkes anlaşması üzerinde anlaşma sağlandı. İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 8 ay önce kabul etmediği anlaşmayı bugün nasıl onayladığını sorguluyor. Netanyahu'yu topa tutan İsrail basını anlaşmanın aylar önce kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekerken Tel Aviv'in Hamas'a karşı büyük tavizler verdiğini vurguluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İHA

İSRAİL BASINI "TRUMP NETANYAHU'YA BASKI YAPTI" DİYOR

İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu'nun geniş kapsamlı tavizlere zorlandığını yazdı. Haaretz'de yayımlanan iki ayrı analizde İsrail'in tavizlerine dikkat çekilirken ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya baskı yaptığı belirtiliyor.

ANLAŞMA AYNI: NETANYAHU NEDEN ŞİMDİ KABUL ETTİ?

Haaretz yazarı Alon Pinkas, "Gazze ateşkes ve rehine anlaşması sekiz ay öncekiyle aynı. Netanyahu neden şimdi kabul etti?" diye sordu.

Bir diğer Haaretz yazarı Amos Harel ise Netanyahu için "Alaycı, isteksiz ve korkak" ifadelerini kullandı ve "Biden yönetimi aylar önce bu rehine anlaşmasını önerdiğinde reddeden Binyamin Netanyahu, şimdi geniş kapsamlı tavizlere zorlandı. Rehineler ve İsrail için bu dayanılmaz bir destanın ahlaki açıdan doğru tek sonudur" dedi.

Haaretz yazarı Alon Pinkas, “Gazze ateşkes ve rehine anlaşması sekiz ay öncekiyle aynı. Netanyahu neden şimdi kabul etti?” diye sordu.

TRUMP DAHA ERKEN İKTİDARA GEÇSEYDİ…

Pinkas, Trump daha erken bir tarihte iktidara geçse ateşkesin daha önce imzalanacağına dikkat çekti ve "İşte, bu kadar basit, bu kadar dehşet verici, bu kadar trajik ve bu kadar acımasız" dedi.

Netanyahu'nun aylar önce "imzalayacağı ve imzalaması gereken" bir anlaşmayı kabul ettiğine dikkat çeken Pinkas, Gazze'de hayatını kaybeden soykırım ordusu askerlerinin boşa öldüğünü yazdı.

HEM PHIADELPHI HEM DE NETZARİM KORİDORUNDAN VAZGEÇTİ

Peki Trump, Netanyahu'yu ateşkese nasıl ikna etti?

Netanyahu, Hamas'ın Phiadelphi Koridoru'nu terk etme şartına karşı çıkıyor ve burayı kontrol etmenin İsrail için ebedi bir güvenlik gerekliliği olduğunu iddia ediyordu. Trump'ın baskısının ardından Netanyahu, Phiadelphi Koridoru'ndan vazgeçti.

BİR MİLYON FİLİSTİNLİ ORADAN DÖNECEK

Hamas'ın Gazze'deki sivil işleri kontrol altına almak ve askeri gücünü kademeli olarak yeniden inşa etmek için daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Harel, İsrail'in sadece Pahiadelphi değil, bir milyondan fazla Filistinlinin dönüşünü sağlayacak olan Netzarim Koridoru'ndan da çekileceğini belirtti.

Hamas’ın Gazze’deki sivil işleri kontrol altına almak ve askeri gücünü kademeli olarak yeniden inşa etmek için daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Harel, İsrail’in sadece Pahiadelphi değil, bir milyondan fazla Filistinlinin dönüşünü sağlayacak olan Netzarim Koridoru’ndan da çekileceğini belirtti.

NETANYAHU TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNİ Mİ BEKLEDİ?

Harel, iki kritik koridorun kontrolünü bırakacak olması göz önüne alındığında Trump'ın Netanyahu'yu gerçekten korkuttuğunu yazdı. Pinkas ise Netanyahu'nun ateşkesi kabul etmek için ABD seçimlerini ve yemin törenini bilinçli bir şekilde beklediğini belirtti.

BIDEN'IN GİDİŞİ NETANYAHU'YU YIKTI

Netanyahu'nun, Biden'ın aday olmayacağını duyurmasının ardından büyük yıkıma uğradığını söyleyen Pinkas, şu ifadeleri kullandı:

İki kronolojik fay hattı var. İlki, Netanyahu'nun savaş ne kadar uzarsa Gazze'nin o kadar çok yok edileceğine ve ardından 7 Ekim faciasından -İsrail tarihinin en kötü günü- o kadar uzaklaşacağına inandığı Ekim 2023-Temmuz 2024'tü. İkincisi, Biden'ın başkanlık adaylığından çekildiği 2024 Temmuz'undan, Kasım seçimlerine, oradan da Trump'ın önümüzdeki pazartesi günü göreve başlamasına kadar olan süre.

Tam sekiz ay boyunca, Katar ve ABD tarafından böyle bir anlaşma defalarca sunuldu. Fakat Haaretz yazarı "Netanyahu'nun aklında sadece siyaset ve kendi varlığı ve ardından ABD seçimleri ve Trump'ın göreve başlaması vardı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, EPA

DÖNÜM NOKTASI TRUMP'IN TEMSİLCİSİ

Dün ateşkesin duyurulmasından saatler önce Netanyahu ile ABD'nin yeni Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff arasında hafta sonu yapılan "gergin" toplantının ateşkes müzakerelerinde dönüm noktasına yola açtığı belirtilmişti.

İki Arap yetkili İsrail gazetesi The Times of Israel'e, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın en yakın danışmanının, tek bir oturumda başbakanı etkilemek için, görevden ayrılan Başkan Joe Biden'ın tüm yıl boyunca yaptığından daha fazlasını yaptığını söyledi.

Dün ateşkesin duyurulmasından saatler önce Netanyahu ile ABD’nin yeni Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff arasında hafta sonu yapılan “gergin” toplantının ateşkes müzakerelerinde dönüm noktasına yola açtığı belirtilmişti.

KUDÜS'TEKİ TOPLANTIDA NELER OLDU?

Witkoff, arabulucular Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasından önce bir anlaşma sağlamaya çalışırken rehine müzakerelerine katılmak için son bir haftadır Doha'daydı. Cumartesi günü Witkoff, başbakanın Kudüs ofisinde Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e uçtu.

Toplantı sırasında Witkoff, Netanyahu'yu bir anlaşma için gerekli olan temel uzlaşmaları kabul etmeye çağırdı.