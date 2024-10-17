Fransa’nın ambargosu katil İsrail’i çılgına çevirdi: Yahudi düşmanlığıyla suçladı

İsrailli firmaların Fransa'da düzenlenecek Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL'a katılımının yasaklanmasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Fransa'nın bu kararının "İsrail'in düşmanlarına yardım ettiğini" iddia etti.

Bakan Gallant, Fransa'nın İsrailli firmalara yönelik yasak kararına ilişkin görüşlerini X sosyal medya hesabından paylaştı.

Soykırımcı Gallant, "Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un icraatları Fransız ulusu ve savunduğunu iddia ettiği özgür dünyanın değerleri için bir utanç kaynağıdır." mesajını paylaştı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant (Fotoğraf: AA)

FRANSA'YI YAHUDİ DÜŞMANLIĞI İLE SUÇLADI

Gallant, Fransa'nın İsrail savunma sanayi firmalarına getirdiği yasağın İsrail'in "düşmanlarına yardım ettiğini" belirtti. Fransa'nın Yahudilere karşı düşmanca bir politika benimsediğini iddia eden Gallant, ülkenin bu politikasını sürekli uygulamakta olduğunu öne sürdü.

EURONAVAL'dan dün yapılan açıklamada, Paris yönetiminin 15 Ekim'de işgalci İsrail delegasyonlarının 4-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek EURONAVAL 2024 etkinliğine stant açmadan ve ekipman sergilemeden katılımını onayladığı belirtildi.

Fransa'nın uyguladığı yasaktan toplamda 7 İsrail şirketi etkilenecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katil Netanyahu (Fotoğraf: AA)

FRANSA İLE İSRAİL ARASINDAKİ ÇATLAK DERİNLEŞTİ

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırım suçu işleyen katil İsrail'e dünyadan tepkiler artarak devam ediyor. Son olarak, işgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılar, Fransa ile İsrail arasındaki gerginliğin artmasına neden olurken iki ülke birbirini suçlayan açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı ve bu nedenle BM kararlarına uymak zorundadır" demişti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (Fotoğraf: AA)

6 EKİM'DEKİ GÖRÜŞMEDE KRİZ DERİNLEŞTİ

Macron ve Netanyahu arasındaki ilişkiler, 6 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinde çıkmaza girmişti. Macron'un Gazze'ye silah sevkiyatlarının durdurulması yönündeki çağrısı, Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirilirken. Netanyahu, Macron'un talebini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Geçtiğimiz hafta ise işgalci İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda BM barış gücü askerlerinin yaralanmasının ardından Macron, işgalci İsrail'in BM güçlerini hedef almasını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve Fransa'nın bu tür saldırıları bir daha asla tolere etmeyeceğini aktarmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katil Netanyahu (Fotoğraf: AA)

"SESİMİZ DUYULMUYOR"

Emmanuel Macron, daha öncede "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." diyerek, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu göz ardı etmesini eleştirmişti. Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." ifadelerini kullanarak işgalci İsrail'i uyarmıştı.