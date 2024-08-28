Rusya’dan Avrupa’ya gözdağı: Zarar görecekler! | Türkiye’yi işaret etti!

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğuna işaret ederek, "(Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması) Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

''TÜRKİYE'DEKİ MERKZ KURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da bir dizi gazetecinin sorularına cevap verdi. Peskov, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 yılı sonunda bitecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü konuya ilişkin dün yaptığı açıklama için "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.