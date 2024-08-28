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Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Zarar görecekler! | Türkiye'yi işaret etti!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğunu belirterek, "(Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması) Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 18:24 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 18:51
Rusya’dan Avrupa’ya gözdağı: Zarar görecekler! | Türkiye’yi işaret etti!

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması gibi alternatif güzergahların bulunduğuna işaret ederek, "(Ukrayna'nın Rusya ile transit anlaşmasını uzatmaması) Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." dedi.

''TÜRKİYE'DEKİ MERKZ KURMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da bir dizi gazetecinin sorularına cevap verdi. Peskov, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 yılı sonunda bitecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağını açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü konuya ilişkin dün yaptığı açıklama için "Alternatif güzergahlar, Türkiye'de bir merkez kurma planları var ve bu konuda çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

''AVRUPA'YA CİDDİ ZARAR VERİR''

Peskov ayrıca, Avrupa'da bazı ülkelerin hala Rus gazı tükettiğini vurgulayarak "Ancak elbette Ukrayna tarafının böyle bir karar alması Avrupalı tüketicilerin çıkarlarına ciddi zarar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

ABD GAZINDAN DAHA AVANTAJLI

Peskov, Rus gazının ekonomi ve güvenilirlik anlamında ABD gazına göre avantajlı bir konumda olduğunun altını çizdi.

''NÜKLEER TEHLİKESİ VAR''

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dün Kursk Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Peskov, "Ukrayna tarafının nükleer bir tehlikeyi körüklemekten duyduğu suçluluk aşikardır." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Grossi, dün Rusya ile Ukrayna orduları arasında şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

SICAK BÖLGE: KURSK

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

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