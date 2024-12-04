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Teröristan temizliği war! Suriyenin kuzeyi karıştı! İran'dan "Asker gönderebiliriz" açıklaması

Suriye'nin kuzeyi karıştı. Heyeti Tahrir eş-Şam (HTŞ) Halep'i aldı. Hama'yı kuşattı. Bu arada Türkiye'nin de desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel- Rıfat'taki PKK/YPG'yi bozguna uğrattı. PKK/YPG’nin güney sınırımızda kurmak istediği “Teröristan”ı temizleme operasyonu Tel Rıfat’la başladı. Gerekirse Münbiç’le devam edeceği vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Teröristan temizliği war! Suriyenin kuzeyi karıştı! İran’dan Asker gönderebiliriz açıklaması

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Suriye'nin kuzeyi karıştı. Heyeti Tahrir eş-Şam (HTŞ) Halep'i aldı. Hama'yı kuşattı. Bu arada Türkiye'nin de desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel- Rıfat'taki PKK/YPG'yi bozguna uğrattı. İddiaya göre bölge için 3 aydır hazırlık yapan MİT de operasyona katıldı. Hainleri ilçeden tamamen çıkardı. SMO, dün öğle saatlerine doğru Münbiç'in batı kırsalını bombalamaya başladı. Böylece bu bölgenin de teröristlerden temizlenmesi için ilk harekat yapıldı. Bu arada ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Beşar Esad rejimi güçlerini ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırdı. İsrail ise Şam yakınlarını bombaladı. Rusya ve Rejim uçakları da İdlib'de saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rejim ordusu Deyrizor kırsalındaki SDG saldırısının püskürtüldüğünü duyurdu.
Suriye ordusuna ait savaş uçakları Halep'e bağlı Kürt kasabasını bombaladı.

ESAD rejimi, Lazkiye ilinde zorla askere almaları artırdı. Uzmanlara göre HTŞ strateji değiştirip daha ılımlı ve kapsayıcı olmaya başladı.
BM: Suriye'deki şiddet endişe verici. Son 5 günde 50 bin kişi yerinden oldu.
ABD: Suriye'deki çatışmalardan masaya oturmayan Esad rejimi sorumludur.
İtalya: Suriye'de yeni bir göç krizi riski var.

Türkiye'den Halep'e dönüş başladı.

İRAN: SURİYE'YE ORDU GÖNDEREBİLİRİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'nin talep etmesi durumunda ordu gönderebileceklerini açıkladı.

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