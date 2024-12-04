Katillerden ateşkese yönelik skandal sözler! "Lübnan bunun bedelini ödemeli"

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Soykırımcı bakan Smotrich, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili "İsrail ordusunun anlaşmayı uyguladığını, anlaşmayı uygulamaya teşvik için Lübnan hükümetinin de bunun bedelini ödemesi gerektiğini" iddia etti. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan konuşmasında Smotrich, ordunun Gazze'nin askeri şekilde kontrolünün yıllık 6,8 milyar dolara mal olacağına dair tahminleri reddederek bunun birkaç milyona mal olacağını öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich (takvim.com.tr | Arşiv) "UZUN SÜRE KALACAĞIZ" "Bu rakamları saçmalık" olarak nitelendiren Smotrich, "ordunun ekonomiyle değil güvenlikle ilgilenmesi gerektiğini" ifade etti. Smotrich eğer güvenlik için gerekli olan buysa maliyeti 250 milyar dolar olsa bile İsrail ordusunun savaş hedefleri kapsamında Gazze'de kalacağını söyledi. Kendilerine yönelik saldırı girişimlerinin hepsinin tehdit olduğunu öne süren Smotrich, kendisinin bunun bedelini kan yerine yıllarla ödemeyi tercih ettiğini dile getirdi. Smotrich, "İsrail ordusu, savaşın hedefleri kapsamında güvenliğin sağlanması için Gazze'de uzun süre kalacak." dedi.