Fransa İsrail başbakanı katil Netanyahu’ya kırmızı halı serdi! Kanala davet ettiler: Fransız siyasetinde ortalık karıştı!

SAVAŞ SUÇLUSUNA KIRMIZI HALI
LFI milletvekili Thomas Portes ise Fransız kanalın "bir savaş suçlusuna kırmızı halı serdiğini" belirterek, Netanyahu'nun "Filistin halkına yönelik soykırım yürüttüğü sırada" programa davet edilmesini "utanç verici" olarak niteledi.
LFI partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry de X hesabından TF1'in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı başvurusunda bulunduğu Netanyahu'yu programa davet etmesini eleştirdi.
Muhalif vekiller kanalın boykot edilmesi çağrısı yaparken, çok sayıda X kullanıcısı sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun katılacağı program öncesi kanalın önünde protesto gösterisi yapma çağrısında bulundu.
Bir kullanıcı röportajı yapacak Darius Rochebin hakkında ''Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden otoriter rejimlerin temsilcileriyle röportaj yapmaya alışkındır.'' ifadelerini kullanarak ''Netanyahu UAD hakimlerine hitap etsin'' dedi.