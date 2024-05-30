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Fransa İsrail başbakanı katil Netanyahu'ya kırmızı halı serdi! Kanala davet ettiler: Fransız siyasetinde ortalık karıştı!

Fransa'da muhalif milletvekilleri ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Fransız bir televizyon kanalının bu akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki göstererek, kanalı boykot etme çağrısında bulundu. Milletvekilleri ve kullanıcılar, aylardır zulüm gören Filistin halkının haklarını savunarak söz konusu kanalın katil Netanyahu'ya yönelik bu davetini ''bir savaş suçlusuna kırmızı halı serildiği" şeklinde belirterek durumu 'utanç verici' olarak niteledi.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 18:14 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 18:37
Fransa İsrail başbakanı katil Netanyahu’ya kırmızı halı serdi! Kanala davet ettiler: Fransız siyasetinde ortalık karıştı!

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Fransız LCI kanalı, İsrailli katil başbakan Binyamin Netanyahu'yu 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.30'da Darius Rochebin'in konuğu olarak ağırlayacak. Fransız muhalefeti ve sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma oldukça sert tepkiler göstererek kanalı boykot etme çağrısında bulundu.

FRANSIZ KANALDAN SKANDAL DAVET

Fransa'da muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "kasap", "soykırımcı", "savaş suçlusu" olarak niteledikleri Netanyahu'nun TF1 Grubuna ait Fransız televizyon kanalı LCI'de yayınlanan saat 20.30'da Darius Rochebin isimli programa röportaj vermesine tepki gösterdi.

''KATLİAMCIYI TELEVİZYONA DAVET EDİYORUZ''

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Antoine Leaument, X hesabından yaptığı paylaşımda, ''Katledilen bir halkın bayrağını dalgalandıran bir milletvekiline yaptırım uygulanıyor. Bombalayanı, katliam yapanı televizyona davet ediyoruz.'' anlamına gelen bir mesaj paylaşarak kanalı boykot etmeye davet etti.

SAVAŞ SUÇLUSUNA KIRMIZI HALI

LFI milletvekili Thomas Portes ise Fransız kanalın "bir savaş suçlusuna kırmızı halı serdiğini" belirterek, Netanyahu'nun "Filistin halkına yönelik soykırım yürüttüğü sırada" programa davet edilmesini "utanç verici" olarak niteledi.

LFI partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Manon Aubry de X hesabından TF1'in, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yakalama kararı başvurusunda bulunduğu Netanyahu'yu programa davet etmesini eleştirdi.

Muhalif vekiller kanalın boykot edilmesi çağrısı yaparken, çok sayıda X kullanıcısı sosyal medya üzerinden Netanyahu'nun katılacağı program öncesi kanalın önünde protesto gösterisi yapma çağrısında bulundu.

Bir kullanıcı röportajı yapacak Darius Rochebin hakkında ''Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden otoriter rejimlerin temsilcileriyle röportaj yapmaya alışkındır.'' ifadelerini kullanarak ''Netanyahu UAD hakimlerine hitap etsin'' dedi.

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