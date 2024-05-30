Fransa İsrail başbakanı katil Netanyahu’ya kırmızı halı serdi! Kanala davet ettiler: Fransız siyasetinde ortalık karıştı!

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Fransız LCI kanalı, İsrailli katil başbakan Binyamin Netanyahu'yu 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.30'da Darius Rochebin'in konuğu olarak ağırlayacak. Fransız muhalefeti ve sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma oldukça sert tepkiler göstererek kanalı boykot etme çağrısında bulundu.

FRANSIZ KANALDAN SKANDAL DAVET Fransa'da muhalif siyasetçiler ve sosyal medya kullanıcıları, "kasap", "soykırımcı", "savaş suçlusu" olarak niteledikleri Netanyahu'nun TF1 Grubuna ait Fransız televizyon kanalı LCI'de yayınlanan saat 20.30'da Darius Rochebin isimli programa röportaj vermesine tepki gösterdi.