Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar

FSIN: ÇALIŞANLAR KURTARILDI Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı. Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.





SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ

Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde, saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lıların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova, Astrahan ve Kabardino-Balkarya'da yapılması planlanan bir dizi terör saldırısını engellediğini ve bunların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı hücrelerin bulunduğunu aktardı ve teröristlerin Moskova'da kalabalık meydanlarda bomba patlatmaya hazırlandığını ifade etti.