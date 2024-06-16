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Rusya'yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ'lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar

Rusya'da hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kıran DEAŞ bağlantılı 6 terörist 2 gardiyanı rehin aldı. İnfial yaratan olayda Rus kolluk güçleri 6 teröristi öldürüp etkisiz hale getirdi. Öte yandan rehin alınan gardiyanlar arasından bir albayın da olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme 16 Haziran 2024, 18:17
Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar

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Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki bir gözaltı merkezinde 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı 6 mahkum gerçekleşen operasyonda öldürüldü.

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2 GARDİYAN REHİN ALINDI

Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. DEAŞ bağantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı. Öte yandan rehin alılanlar arasından bir albay olduğu da iddia edildi.



Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti.



6 KİŞİ ÖLDÜRÜLEREK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.



FSIN: ÇALIŞANLAR KURTARILDI

Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.



Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı.

Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.



HÜCREDEKİ PENCERENİN PARMAKLIKLARINI KIRMIŞLAR

Rus medyasına yansıyan bilgilere göre, mahkumlar hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kırıp, gardiyanların odasına girdiler ve içerideki 2 görevliyi rehin aldılar.



TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN FOTOĞRAFI SIZDI

Özel kuvvetler gözaltı merkezine baskın yapmadan önce, rehinecilerden birinin fotoğrafı 112 Telegram kanalına sızdı. Mahkumun rehin aldığı gardiyanların yanında bıçağını salladığı görüldü.



SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ

Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde, saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lıların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova, Astrahan ve Kabardino-Balkarya'da yapılması planlanan bir dizi terör saldırısını engellediğini ve bunların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı hücrelerin bulunduğunu aktardı ve teröristlerin Moskova'da kalabalık meydanlarda bomba patlatmaya hazırlandığını ifade etti.

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