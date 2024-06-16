Rusya’yı ayağı kaldıran olay! DEAŞ’lı teröristler ortalığı karıştırdı: Gardiyanları rehin aldılar

FSIN: ÇALIŞANLAR KURTARILDI
Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı.
Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.
HÜCREDEKİ PENCERENİN PARMAKLIKLARINI KIRMIŞLAR
Rus medyasına yansıyan bilgilere göre, mahkumlar hücrelerindeki pencerenin parmaklıklarını kırıp, gardiyanların odasına girdiler ve içerideki 2 görevliyi rehin aldılar.
TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN FOTOĞRAFI SIZDI
Özel kuvvetler gözaltı merkezine baskın yapmadan önce, rehinecilerden birinin fotoğrafı 112 Telegram kanalına sızdı. Mahkumun rehin aldığı gardiyanların yanında bıçağını salladığı görüldü.
SALDIRI SON ANDA ENGELLENDİ
Öte yandan Rusya geçtiğimiz günlerde, saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lıların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Moskova, Astrahan ve Kabardino-Balkarya'da yapılması planlanan bir dizi terör saldırısını engellediğini ve bunların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bazı hücrelerin bulunduğunu aktardı ve teröristlerin Moskova'da kalabalık meydanlarda bomba patlatmaya hazırlandığını ifade etti.