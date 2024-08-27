Terör devleti İsrail’ alçaklıkta sınır tanımıyor! İsrailli komutandan askere emir: Lübnan’da soykırım yapın | İfşa eden doktor açığa alındı





Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.



Kanal 12 televizyonunun haberinde, İskenderun Tugayı askerlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında ve Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla yedek asker olarak görev yaptığı ifade edildi.