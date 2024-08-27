İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik’den itiraf: İsrail ateşkes anlaşması imzalamazsa uçurumun dibine düşebiliriz

İsrailli eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesi için "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail ordusunu parçalara ayırdı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz."

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik İsrailli emekli Tümgeneral, "uygunsuz davranış ve operasyonel disiplinsizlik nedeniyle" Gazze'deki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik



"YOLLARINI KAYBETTİLER"

Brik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutarak, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli eski Tümgeneral, Netanyahu, Gallant ve Halevi'yi "binden fazla İsraillinin ölümü, yüzlercesinin kaçırılması, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yüz binden fazla kişinin yerinden edilmesi, Hamas ve Hizbullah ile yıpratma savaşına girilmesinden de" sorumlu tuttu.

Brik, bu 3 İsrailli yetkilinin Orta Doğu'da gerilimi artırarak çok alanlı bir savaşa yol açabileceklerine dikkati çekerek, "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde ve halkın çeşitli kesimleri arasında nefretin artmasında sorumlulukları var." ifadesine yer verdi.

Gazze'de savaşan İsrailli asker ve komutanlarla konuştuğunu söyleyen Brik, onların kendisine, "Hamas ile nadiren yüz yüze savaşıyoruz, çete savaşı veriyorlar. Hamas üyeleri tünellerden çıkarak tanklarımıza ve zırhlı araçlarımıza tanksavar roketiyle saldırıyor. İsrail ordusunun tarama yaptığı evlere tuzaklar ve patlayıcılar yerleştirip, tünellerde tekrar kayboluyorlar." dediğini yazdı.

Brik, İsrail askerlerinin kendisine, "İsrail Ordu Sözcüsü (Daniel Hagari) ile askeri alanı takip eden muhabirlerin medyada Hamas ile yüz yüze zorlu çatışmalara girildiğine ve çok sayıda üyesinin öldürüldüğüne ilişkin söylediklerinin asılsız" olduğunu aktardığını belirtti.