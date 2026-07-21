Javier Bardem'den İsrail'e tepki: "Filistin'e yönelik küresel destek arttı"
Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek Amerikan halkının artık Filistin'i İsrail'den daha fazla desteklediğini ve küresel kamuoyundaki bu değişimden memnuniyet duyduğunu söyledi.
Filistin halkına ve davasına büyük destek veren dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali sonrasında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirirken Filistin'e yönelik küresel desteğin arttığını söyledi
"AMERİKAN HALKI ARTIK FİLİSTİN'İ İSRAİL'DEN DAHA FAZLA DESTEKLİYOR"
"Dünyanın hiçbir yerinde masum sivilleri öldürmek için hiçbir neden yok." diyen Bardem, şöyle konuştu:
"İsrail'in yıllardır yaptığı şey tam anlamıyla bir soykırımdır ve bu şekilde belgeleniyor. Anketlere göre, Amerikan halkı artık Filistin'i, İsrail kadar ya da İsrail'den daha fazla desteklediğini söylüyor. Soykırım ve savaş suçlarına karşı halkın tepkisinde bu değişimin yaşanmasından memnunum."
"FİLİSTİN'İN HER ZAMAN YANINDAYIM"
Bardem geçtiğimiz haftalarda FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçında, tribünde kendisini durdurup Filistin'deki adalet mücadelesine teşekkür eden bir taraftara sarıldı. Hayranının anlamlı davetine içtenlikle karşılık veren Bardem'in "Filistin halkının her zaman yanındayım" diyerek Filistin'e desteğini yineledi.
"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK SİZİ DAVET EDECEĞİM"
Bardem'i tribünde gören bir futbol taraftarı yaklaştı ve elini sıkıca tuttu. Bardem'in Filistin'e yönelik desteğine saygı duyduğunu belirten taraftar ünlü oyuncuya anlamlı bir davette bulundu ve şöyle dedi:
"Sürekli Filistin'den bahsediyorsunuz, size çok saygı duyuyorum dostum. Filistin bir gün özgürlüğüne kavuştuğunda, evime davet edeceğim ilk kişi siz olacaksınız, beni mutlaka arayın."