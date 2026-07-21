Javier Bardem'den İsrail'e tepki: "Filistin'e yönelik küresel destek arttı"

Filistin halkına ve davasına büyük destek veren dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali sonrasında yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirirken Filistin'e yönelik küresel desteğin arttığını söyledi

"AMERİKAN HALKI ARTIK FİLİSTİN'İ İSRAİL'DEN DAHA FAZLA DESTEKLİYOR"

"Dünyanın hiçbir yerinde masum sivilleri öldürmek için hiçbir neden yok." diyen Bardem, şöyle konuştu:

"İsrail'in yıllardır yaptığı şey tam anlamıyla bir soykırımdır ve bu şekilde belgeleniyor. Anketlere göre, Amerikan halkı artık Filistin'i, İsrail kadar ya da İsrail'den daha fazla desteklediğini söylüyor. Soykırım ve savaş suçlarına karşı halkın tepkisinde bu değişimin yaşanmasından memnunum."