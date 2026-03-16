Rusya'da, Telegram ve Apple'a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza verildi.

Rusya'dan Telegram ve Apple’a 38,5 milyon ruble ceza. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü. Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.