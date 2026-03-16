Telegram'ın fişi çekiliyor: Rusya Apple dahil milyonluk ceza yağdırdı

Yasalara uymayan ve yasakları içerikleri kaldırmayan teknoloji devlerine Rusya'dan tarihi bir ders geldi. Yasaklı içerikleri temizlemeyerek kirli dezenformasyona çanak tutan Telegram ve Apple’a milyonluk ceza yağdı. Rus hukukunu hiçe sayan Telegram için yolun sonu göründü. Tamamen yasaklanması an meselesi olduğu belirtiliyor.

Rusya'da, Telegram ve Apple'a yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle toplam 38,5 milyon ruble (yaklaşık 474 bin dolar) ceza verildi.

Rusya'dan Telegram ve Apple'a 38,5 milyon ruble ceza.

Telegram ve Apple aleyhine açılan davalar başkent Moskova'da görüldü. Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 35 milyon ruble, Apple'ın da 3,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google, Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram'ın yakında Rusya'da tümüyle engellenebileceği belirtiliyor.

