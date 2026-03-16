Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında yaşayan Türk bir aile, Ramazan ayında gerçekleşen ırkçı ve İslam karşıtı bir saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ailenin evinin önüne domuz kafası bırakırken, Ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren bir not da bıraktı.