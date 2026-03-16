CANLI YAYIN
Geri

Avusturya'da ırkçı saldırı: Türk ailenin kapısına domuz Kafası bıraktılar

Avusturya’nın Tirol eyaletinde yaşayan Türk bir aile, Ramazan ayında ırkçı ve İslam karşıtı bir saldırının hedefi oldu. Ailenin evinin önüne domuz kafası bırakılırken, kapıya bırakılan notta Ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren ifadeler yer aldı. Olayın ardından aile büyük korku yaşadıklarını belirtirken, saldırganların bulunması için yetkililere şikayette bulunuldu.

Giriş Tarihi:
Avusturya'da ırkçı saldırı: Türk ailenin kapısına domuz Kafası bıraktılar

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Hall in Tirol kasabasında yaşayan Türk bir aile, Ramazan ayında gerçekleşen ırkçı ve İslam karşıtı bir saldırının hedefi oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ailenin evinin önüne domuz kafası bırakırken, Ramazan ayına ve aileye yönelik hakaret içeren bir not da bıraktı.

IRKÇI SALDIRI RAMAZAN AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Olayın 12 Mart sabahı meydana geldiği öğrenildi. Aile, saldırının ardından yetkililere şikayette bulunurken, yaşadıkları olayı anlattı. Aileden A.S, eşinin sahurdan sonra işe gitmek için kapıyı açtığında domuz kafasını gördüğünü ve büyük bir korku yaşadığını söyledi.

Olayın ardından aile içinde huzursuzluk yaşandığını belirten A.S, özellikle çocukların durumdan ciddi şekilde etkilendiğini dile getirerek, "Artık çocuklar da korkmaya başladı. Dış kapının lambası yandığında çocuklar doğrudan oraya bakıyor ve çok tedirgin oluyorlar." dedi.

A.S, yaşanan olaydan sonra kendilerini güvende hissetmediklerini ifade ederek,"Artık canımızdan şüphe etmeye başladık."diye konuştu.

POLİSİN İLGİSİZ KALDI

Polisin olayla yeterince ilgilenmediğini ifade eden A.S, güvenlik kamerası taktırmak istediklerini ancak bunun yasak olduğunun kendilerine bildirildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler